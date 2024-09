Quel pouvoir le One Piece donne-t-il au roi des pirates ?

La course au trésor légendaire permettra de déterminer qui mérite le titre de roi des pirates, mais le statut ne fait pas tout : à quoi sert vraiment le One Piece ?

“Gloire, fortune, puissance“, le monologue d’introduction de One Piece reste toujours aussi pertinent alors que le manga est en plein dans sa saga finale et que les Chapeaux de Paille voguent en direction de l’arc Erbaf : quiconque prend la mer pour partir à la recherche du légendaire trésor de Gol D. Roger garde en tête ces trois notions. Et Monkey D. Luffy ne fait pas abstraction : le garçon n’a jamais caché son désir de devenir le roi des pirates, ressassant son objectif à qui veut bien l’entendre.

Sauf qu’en tant que protagoniste de One Piece, le héros a davantage de chances que les autres de mettre la main sur le saint Graal, notamment grâce aux copies de Road Ponéglyphes qu’il possède déjà. Ne lui reste donc plus qu’à trouver l’Homme à la cicatrice de feu pour dénicher le quatrième ponéglyphe et mettre enfin le cap pour Laugh Tale. Mais à en croire le message de Vegapunk, détenir le One Piece n’est pas un objectif en soi, car avec le trésor, vient un “pouvoir” : de quoi parle-t-il ?

Quel pouvoir le One Piece confère-t-il au roi des pirates ?

Le One Piece pourrait en effet donner le pouvoir de contrôler les armes antiques dans l’univers inventé par Eiichiro Oda.

C’est en tout cas ce qu’affirme un traducteur réputé sur X : “En japonais, les pronoms démonstratifs comme “その – ça” peuvent être ambigus et peuvent se référer à une large gamme de choses. Dans ce cas, ça fait probablement référence au pouvoir des armes antiques. En d’autres termes, Koala l’interprète ainsi : ‘la personne qui trouve le One Piece obtiendra également le contrôle des armes antiques.’ Cependant, reste à voir si l’interprétation du personnage est correcte.“

Les trois armes antiques sont des armes surpuissantes et suffisamment résistantes ou indestructibles pour traverser les siècles : il y a 800 ans, ce sont elles qui ont plongé le monde dans le chaos et provoqué le Siècle oublié.

Malheureusement, Vegapunk explique dans sa transmission que la grande guerre n’est pas terminée et que tant que ces pouvoirs existeront, il faudra s’attendre à des conflits mondiaux.

À ce jour, on n’a d’informations que sur Pluton et Poséidon, ce dernier étant Shirahoshi en personne. La princesse ne peut toutefois pas utiliser ses pouvoirs à volonté, tandis que Pluton est caché à Wano, son usage étant impossible puisque personne ne connaît son fonctionnement. La forme et les pouvoirs d’Uranus restent inconnus à ce stade : il pourrait tout aussi bien s’agir d’un être vivant que d’un objet créé de toutes pièces, voir les deux.

Pour beaucoup, les moyens de faire fonctionner ces armes se trouveraient à Laugh Tale, puisque l’île détiendrait également le secret de l’origine de la guerre et du Siècle oublié.

Où se trouve le One Piece ?

Le trésor One Piece serait situé à Laugh Tale.

L’île de Laugh Tale se trouve à la fin du Nouveau Monde, et contient la richesse et le pouvoir dont tout le monde rêve. Les pirates de Roger sont les seuls à avoir trouvé l’endroit en plus de 800 ans. En effet, la dernière île que l’on peut atteindre grâce au Log Pose est Lodestar.

Ce qui ne signifie pas qu’il s’agit de la seule terre existante. Car au-delà de Lodestar se trouve Laugh Tale, où Gol D. Roger a délaissé tous ses trésors. Or, la seule façon d’y accéder est de trouver les quatre Road Ponéglyphes, chacun d’eux contenant les coordonnées d’un lieu en particulier, formant une carte au trésor : c’est en reliant ces quatre points sur une carte, que l’intersection dévoile l’emplacement de Laugh Tale.

Le manga One Piece s’apprête à entrer pour de bon dans l’arc Erbaf, le deuxième de sa saga finale : le chapitre 1127 devrait dévoiler ce qui est arrivé aux Chapeaux de Paille alors que l’équipage a été séparé en pleine mer.