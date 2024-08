One Piece : présentation des 12 personnages centraux de la Saga Finale

Maintenant que One Piece est entré dans son ultime phase avec sa Saga Finale, les personnages les plus importants de la fin de l’histoire sont mis en lumière.

L’intrigue de la Saga Finale de One Piece a été minutieusement construite par Eiichiro Oda depuis les débuts de son manga, il y a de cela 27 ans. Après tout ce qui s’est passé, les Pirates du Chapeau de Paille sont maintenant en route pour trouver les quatre Road Ponéglyphes et voguer vers l’île légendaire de Laugh Tale.

La dernière étape de leur voyage a déjà commencé avec l’arc d’Egghead. Après cela, l’équipage naviguera vers Elbaf (ou Erbaf) où de nombreux mystères du Siècle Oublié seront révélés, dont certains que nous connaissons déjà grâce au message de Vegapunk.

Avant que l’arc d’Egghead n’atteigne son apogée, il nous a donné un aperçu des personnages les plus importants dans la prochaine partie de l’histoire. Dans le chapitre 1121 de One Piece, nous voyons les 12 personnages qui joueront un rôle crucial dans la Saga Finale.

Monkey D. Luffy

Toei Animation

La présence de Luffy dans cette liste est assez évidente. Après tout, c’est le protagoniste de l’histoire. Tout comme nous avons eu un aperçu de l’étendue de ses pouvoirs dans l’arc d’Egghead, nous en verrons plus dans la prochaine partie de l’histoire. L’arc d’Elbaf pourrait enfin en révéler davantage sur sa connexion avec le Dieu Soleil Nika et Joy Boy, tandis que le reste de l’histoire le montrera accomplissant son destin.

Shanks “le Roux”

eichiro oda/shueisha/toei

Nous savions dès le départ que Shanks jouerait un rôle crucial dans l’histoire globale, même s’il apparaît très peu dans One Piece. Il a une relation très proche avec Luffy, étant celui qui a inspiré le jeune héros dans son voyage en tant que pirate, en plus de lui avoir donné son célèbre chapeau de paille. Nous apprenons plus tard sa connexion avec Gol D. Roger et son identité en tant que l’un des Yonko (ou Quatre Empereurs en VF). Cependant, ses motivations restent encore un mystère.

Marshall D. Teach (Barbe Noire)

crunchyroll

Dans la Saga Finale de One Piece, Luffy devra affronter deux de ses plus grands ennemis : le Gouvernement Mondial et Barbe Noire. Initialement membre des Pirates de Barbe Blanche, Barbe Noire a trahi son ancien capitaine, a infligé des cicatrices à Shanks, a causé l’exécution d’Ace, et est maintenant devenu l’un des Yonko. Il est désormais à la recherche du trésor légendaire.

Baggy le Clown

crunchyroll

Lorsque nous avons rencontré Baggy pour la première fois, nous n’avions aucune idée qu’il deviendrait une figure aussi importante. Bien qu’il ne soit ni le plus fort ni le plus brillant, il est parvenu d’une manière ou d’une autre à devenir un Yonko et commande la Cross Guild aux côtés de Mihawk et Crocodile. Comme la plupart des autres grands personnages, il est également en quête du One Piece dans la Saga Finale.

Imu

Crunchyroll

Sans doute le personnage le plus mystérieux de One Piece, Imu est le “Roi du Monde”, bien qu’il opère en coulisse. Il siège sur le Trône Vacant à Mary Geoise et son existence est cachée de tous, sauf du Gorosei (et de ceux qui ont accidentellement découvert son existence). Les membres du Gorosei (aka les Doyens) exécutent la moindre de ses volontés, allant même jusqu’à détruire une île entière. Puisque Imu est à la tête du Gouvernement Mondial, il est par conséquent l’ultime antagoniste de One Piece.

Monkey D. Dragon

crunchyroll

Bien que Dragon ne soit pas beaucoup apparu dans One Piece, nous avons toujours su qu’il était un acteur important dans le récit. En tant que chef de l’Armée Révolutionnaire, il est le plus grand ennemi actuel du Gouvernement Mondial. Il détient également un pouvoir politique et une main-d’œuvre considérables. On peut s’attendre à ce qu’il joue un rôle crucial dans la guerre finale une fois qu’il sera réuni avec son fils Luffy.

Sakazuki (Akainu)

crunchyroll

L’un des personnages les plus détestés de One Piece, Sakazuki (plus connu sous le nom d’Akainu) est l’actuel Amiral en Chef de la Marine. C’est également lui qui a tué Portgas D. Ace pendant la guerre de Marineford, qui reste encore aujourd’hui l’un des moments les plus traumatisants de l’œuvre. Croyant en la justice absolue, Sakazuki ne restera pas inactif tant qu’il n’aura pas éradiqué les pirates du monde (du moins c’est ce qu’il pense). Il devra affronter Luffy dans la Saga Finale de One Piece.

Sabo

crunchyroll

Bien que Luffy n’ait pas pu sauver Ace, il a heureusement un autre frère dans le monde. Sabo n’est pas seulement le frère spirituel de Luffy, mais c’est aussi le second membre le plus important de l’Armée Révolutionnaire après Dragon. Il possède également le Mera Mera no Mi d’Ace. En infiltrant la Rêverie, Sabo est tombé sur l’assassinat du Roi Cobra et est actuellement l’une des rares personnes (encore en vie) à connaître l’existence d’Imu.

Kuzan (Aokiji)

Toei Animation

Autrefois Amiral de la Marine, Kuzan (plus connu sous le nom d’Aokiji) a changé de camp après avoir perdu face à Sakazuki alors qu’il était lui aussi candidat au poste d’Amiral en Chef. Après cela, il est devenu un renégat et finalement un commandant de l’Équipage de Barbe Noire. Dans l’arc d’Egghead, il a une énorme confrontation avec son ancien mentor, Monkey D. Garp. Beaucoup pensent que Kuzan trahira Barbe Noire dans la Saga Finale et aidera Luffy et son équipe.

Koby

Toei Animation

Considéré comme le “futur de la Marine” par Garp, Koby est le premier ami que Luffy s’est fait dans One Piece. Même si leurs chemins sont opposés, Koby respecte toujours Luffy et le fait qu’il poursuive son rêve sans relâche. Cependant, après la défaite de Garp à Hachinosu et la diffusion mondiale du message de Vegapunk, Koby est maintenant déterminé à empêcher Luffy d’atteindre Laugh Tale.

Saint Figarland Garling

Shueisha/Eiichiro Oda

L’un des personnages nouvellement introduits, Figarland Garling est le Commandant en chef des Chevaliers Divins. À ce titre, ce Dragon Céleste détient un pouvoir considérable, à la fois politiquement et physiquement. De plus, il est également lié à Uta, la fille adoptive de Shanks. Cela, associé au fait qu’il est aussi un épéiste, a conduit les fans à croire qu’il est lié à Shanks.

L’épéiste inconnu

MANGA Plus

Ce personnage surgit de nulle part. La dernière page du chapitre 1121 montre les figures importantes de la Saga Finale de One Piece. Alors que nous reconnaissons tout le monde, une seule personne nous est encore inconnue à ce jour. Tout ce que nous savons de cet homme, c’est qu’il s’agit d’un épéiste et qu’il jouera un rôle crucial à l’avenir. On peut s’attendre à ce que la Saga Finale révèle son identité et sa connexion avec les autres personnages.

L’arc d’Egghead a déjà dépassé son apogée et se dirige vers l’arc d’Elbaf, le deuxième arc de la Saga Finale. Attendez-vous donc à voir bientôt des combats passionnants et des révélations intrigantes.

Et pour en apprendre davantage sur One Piece, découvrez notre liste de toutes les morts confirmées de l’arc Egghead, ou encore si Emeth meurt dans le manga.