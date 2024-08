Pourquoi l’épisode 1117 de One Piece a-t-il été retardé ?

L’épisode 1117 de One Piece a été repoussé d’une semaine : on vous explique pourquoi l’anime prend une pause dans l’adaptation du manga d’Eiichiro Oda.

De grands changements s’opèrent dans One Piece ces temps-ci : non seulement l’arc Egghead s’est officiellement terminé dans le manga, mais l’anime a de son côté lui aussi présenté une transition particulière. Car l’un des personnages les plus importants de l’œuvre a changé de voix dans l’anime.

Sabo a en effet perdu son premier interprète, suite à un scandale entourant le seiyu – ou comédien de doublage dans le monde de l’animation japonaise. Les fans auront peut-être besoin de temps pour s’y habituer, et la pause qui attend l’anime pourrait bien les y aider : on vous explique pourquoi la sortie de l’épisode 1117 de One Piece a été retardée et de quoi parlera le filler.

Quand sortira l’épisode 1117 de One Piece ?

L’épisode 1117 de One Piece sortira le 1er septembre 2024 à 9h sur Crunchyroll et ADN. En attendant, les spectateurs de l’anime pourront découvrir le 25 août un épisode récapitulatif sur les Révolutionnaires, intitulé “Le Log de l’insurrection. La secrète Armée révolutionnaire !“

Pourquoi l’épisode 1117 de One Piece a été retardé ?

L’épisode 1117 de One Piece a été retardé pour empêcher l’anime de rattraper trop rapidement le manga, mais aussi pour offrir un rappel de certains personnages cruciaux pour l’histoire de Luffy.

En effet, contrairement à The One Piece qui a pour objectif de proposer un reboot en repartant de zéro, la série de la Toei continue de suivre les chapitres du manga à une vitesse de croisière très confortable. Parfois trop, même, puisqu’il lui arrive de talonner l’œuvre originale d’Eiichiro Oda et donc d’avoir besoin de faire quelques pauses. Mais parce qu’on ne saurait laisser les fans sans rien, l’anime propose toujours quelque chose en échange, grâce aux épisodes fillers – que l’on peut toutefois ignorer pour la plupart.

Il faut aussi prendre en compte une transition toujours délicate dans le domaine, à savoir celle entre deux doubleurs pour un même personnage. Après avoir vraisemblablement reconnu des abus au sein de sa relation avec une fan, Toru Furuya a dû renoncer à de nombreux rôles. Pour One Piece, il a été remplacé par Miyu Irino, également connu pour son travail sur Le Voyage de Chihiro (Haku) ou encore pour le jeu vidéo Kingdom Hearts (Sora).

Le récapitulatif sur l’Armée Révolutionnaire sera donc un excellent moyen de s’habituer à la nouvelle voix de Sabo, tout en rafraîchissant la mémoire du public de One Piece.