One Piece : Pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre 1104 cette semaine ?

One Piece a clos son dernier chapitre sur un suspense terrible, mais le 1104e ne sortira pas cette semaine. On vous explique pourquoi.

L’arc Egg head de One Piece est probablement le plus surprenant, de par ses innombrables mystères qui se dévoilent enfin et ses nombreux points de vue différents. Et l’histoire prend un tournant plus sombre quand le monde entier se retrouve plongé en plein chaos. D’autant plus avec le récit émouvant sur le passé entre Kuma et Jewelry Bonney.

Suite à l’arrivée inattendue de Saturn à Egg head, on nous révélait soudain le passé choquant de Kuma, qui aura lutté toute sa vie contre des forces qui le dépassent. Après avoir adopté Bonney, il découvrait la maladie de la petite : il était alors prêt à tout pour la sauver.

Saturn a profité du désespoir de Kuma pour forcer ce dernier à se sacrifier, en échange du remède pour Bonney. Toutefois, le chapitre 1103 se terminait dans un intense suspense, Kuma étant clairement de retour à Egg head.

Pourquoi le chapitre 1104 de One Piece ne sort pas cette semaine ?

En raison de la pause du magazine Shonen Jump, le chapitre 1104 de One Piece ne sera publié que le 21 janvier 2024. Ce prochain volet sera disponible dès 16h en France, gratuitement sur Manga Plus.

Après la pause de Noël, la publication souffle à nouveau pour les vacances du Nouvel An. Ce qui ne concerne pas seulement One Piece – toutes les séries en cours du Weekly Shonen Jump, telles que Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia suivent le même calendrier.

Où en est l’histoire du manga One Piece ?

Nous avions laissé l’équipage dans un passage saisissant et à couper le souffle dans le chapitre 1103, Bartholomew Kuma faisant irruption pour sauver sa fille Jewelry Bonney des mains de Saturn. Même Dragon s’autorise une apparition, préoccupé par son ancien allié révolutionnaire.

Alors que Saturn déclare à Bonney que l’esprit de son père Kuma est bel et bien mort, Luffy reçoit mystérieusement une livraison de nourriture bienvenue pour récupérer, pendant que l’Amiral de la Marine Kizaru observe la situation.

Saturn se moque des tentatives de se battre de Bonney et s’apprête à porter le coup fatal quand Kuma surgit pour sauver sa fille. Rendez-vous donc le 21 janvier pour découvrir la suite de l’arc Egg Head dans One Piece !

