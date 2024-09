One Piece : il y aurait un traître passé inaperçu parmi les cinq doyens du Gorosei

Alors que l’incident d’Egghead se conclut, un des doyens est remplacé par un personnage mystérieux qui pourrait en réalité être un traître.

L’arc Egghead est en train de se conclure dans le manga alors que l’équipage de pirates a mis le cap sur Erbaf, la terre des géants. Mais la transition ne se fait pas sans heurt, et le Gorosei a été remanié après qu’Imu ait tué le doyen Saint Jaygarcia Saturn. Pour maintenir l’équilibre au pouvoir, il a alors fallu remplacer le membre disparu, et c’est Saint Figarland Garling qui s’assoit désormais sur le siège du dieu guerrier de la science et de la défense.

Garling a un lien avec l’Empereur (ou Yonko) Shanks le Roux, soit l’un des pirates les plus dangereux au monde. Et bien que la série n’ait pas encore révélé la nature de la relation entre les deux personnages, une théorie populaire suggère que Garling trahira, à terme, le Gouvernement Mondial.

Les traîtres sont nombreux dans One Piece, et aident à pimenter l’histoire inventée et dessinée par Eiichiro Oda. Viola, Kanjuro, Stussy ou encore York ont ainsi offert des rebondissements à des récits déjà palpitants, et il est évident que d’autres personnages seront amenés à révéler leurs vraies intentions par la suite. Figarland Garling pourrait ainsi être l’un d’eux.

En effet, selon le traducteur Sandman sur les réseaux sociaux, “Figarland Garling pourrait s’inspirer de Yuri Gagarin, le premier homme à être allé dans l’espace. On dit que Gagarin aurait déclaré : ‘Je ne vois pas de dieu ici.’ Ça pourrait signifier que Figarland Garling trahira Imu ou les autres doyens à l’avenir.“

Un théoricien populaire voit lui aussi une référence à l’espace du côté de l’antagoniste : “Garling = Galileo Galilei. Galilée a été le premier à faire des observations détaillées et scientifiques de la Lune à l’aide d’un télescope. Galilée a également observé les étoiles de la Voie Lactée.“

Ce à quoi un internaute répond : “Honnêtement, ça aurait du sens. Un personnage à thème lunaire avec des liens étroits avec Shanks serait un dernier boss thématique pour Luffy. De plus, je crois que dans le premier Romance Dawn (je mélange souvent les deux versions), l’antagoniste de Luffy était un type avec des poils du visage en forme de lune.”

Le manga One Piece s’apprête à entrer dans le deuxième arc de sa saga finale, Erbaf, tandis que l’anime vient de se lancer dans des événements tellement importants d’Egghead qu’ils ont obtenu une promotion particulière de la part de la Toei.