Le manga One Piece piège ses lecteurs avec un prank désopilant sur le tome 110

L’éditeur de One Piece a dupé les fans en faisant croire à un accès gratuit au nouveau volume du manga : le prank a parfaitement fonctionné sur de nombreux lecteurs.

Le volume 110 de One Piece sortira bientôt au Japon, et enchaîne les campagnes de promotion pour rappeler l’existence du manga aux rares personnes qui l’auraient oublié. Un teaser mettant en scène le désormais iconique message de Vegapunk circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, mais la Shueisha, maison d’édition du Shonen Jump, ne s’est pas arrêtée là.

L’article continue après la publicité

Alors que le génie scientifique dévoile des secrets sur le Gouvernement Mondial à ses risques et périls, l’éditeur s’est de son côté amusé à faire “fuiter” le volume 110 sur un faux site. Sauf que tout était calculé, et le prank a autant servi de clin d’œil que de promotion pour le manga One Piece, revenant sur l’aspect interdit des informations révélées dans les chapitres qui seront bientôt imprimés sur papier.

L’article continue après la publicité

De nombreux comptes sur les réseaux sociaux ont ainsi évoqué un site permettant de lire gratuitement le tome 110 de One Piece, avant de dévoiler la blague qui tombe au bout d’un certain moment : une erreur 404 bien particulière, qui indique que “la page recherchée n’est pas accessible car supprimée par le Gouvernement Mondial“, le message précisant ensuite que la lecture “pourrait perturber la paix dans le monde“.

L’article continue après la publicité

“Si vous essayez de lire l’aperçu du volume 110, il finit par disparaître après quelques pages et le site vous dit ça lmao“

Une allusion claire au message interdit de Vegapunk, puisque l’erreur 404 surgit alors que le lecteur aborde le chapitre 1113 et le passage où le génie scientifique parasite les radios pour diffuser son enregistrement. Et pour la plupart, les fans ont accueilli la blague avec humour. Comme le fait remarquer un internaute avec dérision sur X, “Imu et les membres du Gorosei sont clairement derrière tout ça.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre rapporte son expérience : “J’ai réussi à y avoir accès pendant un moment, puis soudain les cases ont commencé à disparaître. J’ai ensuite eu la page d’erreur. Plutôt cool. Ça rappelle le silence médiatique dans notre monde réel.” Certains fans vont plus loin dans la blague en faisant part de témoignages plus sensationnels : “J’ai essayé de pirater le site. Le lendemain, j’avais des dizaines de navires de guerre prêts à lancer un Buster Call sur ma ville. AU SECOURS !“

Le tome 110 de One Piece sortira au Japon le 1er novembre 2024. Il inclura les chapitres 1111 à 1121. Le manga a cependant déjà conclu l’arc Egghead et se dirige désormais vers Erbaf : si la publication est en pause jusqu’au 10 novembre, de nombreux indices ont déjà été révélés quant à ce qui attend les Chapeaux de Paille dans le chapitre 1131, notamment concernant Loki et son fruit du démon.