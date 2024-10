Pourquoi l’anime One Piece fait-il une pause de six mois ?

L’anime One Piece vient d’entrer dans une pause longue de six mois, mais Toei Animation a de bonnes raisons de vouloir prendre autant son temps : on vous explique tout.

Rares sont les séries à pouvoir se vanter d’avoir passé les 1000 épisodes tout en continuant à générer toujours autant d’engouement de la part de leur public. One Piece en fait partie, et ne se contente pas d’être le roi des animes : car les épisodes suivent avec fidélité les pages du manga d’Eiichiro Oda, lui aussi suivi avec un enthousiasme débordant de la part des fans de différentes époques.

L’œuvre a le mérite de durer depuis de nombreuses années, et la série va même célébrer son vingt-cinquième anniversaire le 20 octobre 2024 grâce à un épisode spécial intitulé Fan Letter et dirigé par deux animateurs très réputés dans le milieu. Et pourtant, il va bientôt falloir faire une halte dans ce marathon de plusieurs décennies. Car le studio Toei Animation a annoncé une pause longue de six mois : One Piece ne reviendra pas avant avril 2025. Mais il y a de bonnes raisons derrière une telle décision.

Pourquoi One Piece ne diffusera que des épisodes fillers pendant six mois ?

Le studio Toei Animation a annoncé mettre l’anime en pause jusqu’en avril 2025 pour améliorer la qualité de One Piece sur différents points, tout en changeant son créneau de sortie : à la place, une nouvelle version améliorée de l’arc de l’Île des Hommes-Poissons sera diffusée.

“Afin d’obtenir une qualité toujours plus élevée, l’arc Egghead sera en pause jusqu’en avril 2025. De plus, le créneau de diffusion sera modifié à partir du redémarrage en avril 2025. Plus de détails seront partagés lors de la Jump Festa 2025. Veuillez attendre de plus amples informations !“

Le fait de changer l’heure de diffusion n’a rien d’anodin : il peut signifier que l’adaptation du manga sera encore plus fidèle à l’histoire de Luffy et compagnie. La série pourrait ainsi moins censurer l’histoire inventée et dessinée par Eiichiro Oda, en choisissant un créneau qui ne serait plus destiné à un jeune public. Mais il faudra attendre une nouvelle annonce pour qu’une telle théorie soit vérifiée.

En outre, la Toei Animation a déclaré vouloir améliorer la qualité de l’animation, de la musique et de la narration des épisodes, pour faire honneur au travail impressionnant du manga. Pour plus d’informations, il faudra donc attendre la prochaine édition de la Jump Festa, prévue du 21 au 22 décembre 2024 (dates françaises).

La nouvelle risque cependant d’être difficile à accepter pour les fans, alors que l’épisode 1122 diffusé le 13 octobre 2024 laissait le public en plein cœur de l’arc Egghead, qui promet encore des scènes spectaculaires et des révélations stupéfiantes. L’arc est d’autant plus crucial qu’il s’agit du premier de la saga finale de One Piece. Mais on peut aussi justement y voir une bonne raison d’améliorer la production de l’anime, au point d’avoir besoin de six mois pour parvenir à un résultat satisfaisant.

Les spectateurs ne seront pas complètement délaissés pour autant : dès le 27 octobre, une nouvelle version de l’arc de l’Île des Hommes-Poissons sera diffusée à la place d’Egghead. Au programme : 57 épisodes condensés en 21 épisodes, avec un nouveau design et un travail sur le son grâce à des techniques plus modernes.

Et en attendant de retrouver l’arc Egghead dans l’anime One Piece, il y a toujours le programme bien chargé de l’automne, ou encore la liste des meilleurs animes à voir en 2024.