One Piece : après l’anime, le manga annonce une pause avant le chapitre 1131

C’est la crise : alors que l’anime One Piece fait une pause de l’arc Egghead jusqu’à avril 2025, c’est au tour du manga d’annoncer une interruption de sa publication après le chapitre 1130.

La fin de l’été semble cataclysmique pour les aficionados du genre shonen : après la fin de My Hero Academia, ou celle de Jujutsu Kaisen du côté des mangas, c’est au tour d’un pilier de l’animation japonaise de plier bagages et partir en vacances pour six longs mois. La Toei Animation a en effet annoncé une longue pause pour l’anime One Piece, qui s’étendra jusqu’au mois d’avril 2025.

Et histoire de faire un peu plus paniquer les fans, le manga a choisi ce contexte pour prévenir d’une interruption dans la publication des chapitres. Mais si ladite pause est inhabituelle, elle n’est heureusement pas vouée à durer trop longtemps. En tout, les lecteurs devront prendre leur mal en patience pendant deux semaines au lieu d’une seule, ce qui reste très raisonnable comparé aux six mois de la série.

Le manga vient de clore l’arc Egghead pour s’engager sur un nouveau récit de sa saga finale : plongés au cœur du “Pays des Dieux”, un lieu illusoire créé par le géant Road – qui se fait appeler “Dieu Soleil” -, les Chapeaux de Paille sont sur le point de s’échapper. Le chapitre 1130 de One Piece devrait dévoiler ce qui se trouve de l’autre côté du mur qui les retient prisonniers, mais il faudra ensuite attendre avant de poser les yeux sur le chapitre 1131.

“One Piece sera en pause pendant deux semaines après le chapitre 1130 (d’après Scotchinformer)“

D’après les différents comptes de leakers sur les réseaux sociaux, l’auteur Eiichiro Oda aurait décidé de lever le pied pendant deux semaines pour recharger les batteries et trouver de nouvelles idées. Si le sujet ne semble pas avoir été directement abordé, il y a aussi la question du live-action One Piece pour Netflix : le tournage de la saison 2 a repris, et a été annoncé par la plateforme de streaming qui en a profité pour dévoiler le premier design de Chopper en CGI.

Du côté de l’anime, si la pause de six mois a eu l’effet d’un électrochoc sur les réseaux sociaux, elle reste justifiée : le studio a en effet émis le vœu de revoir ses techniques de production pour améliorer l’image, le son, la musique et le rythme de la narration. Il faut dire que la série existe depuis 25 ans, ce qui mérite bien quelques ajustements de temps en temps. De plus, la Toei a prévu le coup en offrant des épisodes fillers, qui offriront une nouvelle version de l’arc de l’île des Hommes Poissons.

Pour retrouver les Chapeaux de Paille, il faudra donc attendre au moins jusqu’au 10 novembre 2024 avec le chapitre 1131 de One Piece. Et en attendant, il reste toujours le programme des animes d’automne, histoire de passer le temps.