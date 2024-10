Quand sortira l’épisode 1123 de One Piece ? Le nouveau calendrier de l’anime

L’arc Egghead de l’anime est en pause, mais la série ne s’arrête pas pour autant : on vous explique tout sur les épisodes de One Piece qui vont sortir, et quand le 1123 sortira.

L’annonce a fait grand bruit le dimanche 13 octobre 2024 : la Toei animation, studio historique derrière l’histoire de Luffy et compagnie, a annoncé une pause de six longs mois pour l’anime One Piece. Les spectateurs vont donc devoir attendre avant de retrouver le récit d’Egghead, qui s’est arrêté après la rencontre violente entre Garp, Kobby et les pirates de Barbe Noire.

L’article continue après la publicité

Les raisons avancées sont multiples, et peuvent créer la confusion chez le public de la série. D’autant plus que cette dernière n’interrompra pas complètement sa diffusion et proposera également des épisodes fillers aux fans – en plus d’un épisode spécial intitulé Fan Letter pour célébrer le 25 anniversaire. Quand sortira l’épisode 1123 de One Piece ? Pourquoi l’arc de l’Île des Hommes Poisson est-il rediffusé à la place d’Egghead ? Quelles sont les modifications apportées à l’anime ? On vous explique tout sur l’interruption de One Piece.

L’article continue après la publicité

Quand sortira l’épisode 1123 de One Piece ?

L’épisode 1123 de One Piece sortira en avril 2025 : aucune date précise n’a été avancée à ce stade, mais une telle fenêtre de sortie signifie que la série s’inscrira dans le programme des animes du printemps.

L’article continue après la publicité

Eiichiro Oda/Shueisha, Toei animation

L’anime rejoint ainsi la saison 3 de Fire Force et la seconde de Wind Breaker, qui comptent déjà parmi les séries les plus attendues de l’année 2025.

Davantage d’informations ont été promises pour la Jump Festa en décembre 2024 : on devrait alors avoir une idée plus précise de la sortie de One Piece, d’autant plus qu’on sait déjà que l’heure de diffusion va changer.

L’article continue après la publicité

Pourquoi l’arc Egghead de l’anime est en pause ?

L’anime est en pause pour que le studio apporte des modifications à ses techniques de production : en clair, One Piece va faire peau neuve.

L’article continue après la publicité

toei animation

L’objectif avancé par la Toei Animation est de retravailler l’image, le son, la musique et le rythme de la narration pour adapter toujours au mieux le manga d’Eiichiro Oda qui gagne chaque fois en intensité à mesure qu’il progresse dans la saga finale.

L’anime One Piece va également changer son calendrier de diffusion : jusqu’ici disponible à un créneau pensé pour un large (et jeune) public, il y a de grandes chances qu’une telle modification implique une volonté de moins censurer l’histoire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Faut-il regarder l’arc de l’Île des Hommes Poissons avant l’épisode 1123 ?

En attendant l’épisode 1123 de One Piece, l’anime proposera une nouvelle version de l’arc de l’île des Hommes Poissons : il n’est pas nécessaire de le regarder pour être à jour.

Eiichiro Oda/Shueisha, Toei animation

En effet, si l’arc est retravaillé et condensé en 21 épisodes au lieu des 57 initiaux, il correspond dans tous les cas aux épisodes 517 à 574 de la série, diffusés d’octobre 2011 à novembre 2012.

Reste que ces épisodes fillers ne se contenteront pas de condenser l’histoire : ils proposeront également un nouveau design et un meilleur son pour l’arc consacré à la princesse Shirahoshi, un personnage qui sera important pour la saga finale de One Piece.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le 20 octobre 2024, un épisode spécial intitulé Fan Letter sera diffusé. Mais la suite de l’anime sortira à un créneau différent de celui habituel : il faudra donc attendre que le studio annonce officiellement la nouvelle date et heure pour les épisodes One Piece pour avoir un calendrier de sortie plus précis.

En attendant d’en découvrir davantage sur la suite de l’anime One Piece, il reste le programme bien rempli de l’automne 2024.