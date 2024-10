Eiichiro Oda brise le silence sur la pause de One Piece avant le chapitre 1131

One Piece fait une pause de deux semaines avant la sortie du chapitre 1131 : l’auteur du manga, Eiichiro Oda, a expliqué ses raisons.

Alors que l’arc Egghead de One Piece s’est terminé en apothéose avec la mort d’un doyen du Gorosei et la résurrection très spéciale de Vegapunk, les pirates ont continué leur route en direction de l’arc Erbaf. Mais il aura fallu que l’équipage soit séparé et que Luffy et quelques-uns de ses compagnons croisent la route de Road pour qu’enfin on nous dévoile Warland, la terre des redoutables guerriers.

Les lecteurs ont alors pu découvrir l’impressionnant pays des géants, mais aussi la véritable apparence du prince Loki, accusé de régicide, tandis que Dorry et Broggy ont vu leur prime augmenter drastiquement. Pourtant, il va falloir attendre deux longues semaines avant de retrouver les Chapeaux de Paille à Erbaf, car le manga fait une pause dans sa publication. Et l’auteur Eiichiro Oda a brisé le silence pour révéler ses raisons : il se concentre sur la saison 2 du live-action One Piece sur Netflix.

C’est en effet sur le compte officiel sur X que la nouvelle a été partagée, l’auteur annonçant travailler sur le tournage de la prochaine saison, qui a officiellement commencé et pour laquelle il est producteur exécutif.

“Le compte officiel de One Piece a annoncé une pause de deux semaines car Oda est occupé avec la saison 2 de One Piece Live-Action !“

Le leaker réputé Pew Piece a également partagé dans une autre publication : “Oda a indiqué que cette semaine, il partagerait les souvenirs rapportés de sa visite du tournage du live-action de One Piece en Afrique du Sud.“

Une telle interruption en faveur d’autres projets du mangaka n’est pas une première : en 2023 aussi, le manga avait été mis en pause à de nombreuses reprises pour que l’auteur se concentre sur l’adaptation de son œuvre par Netflix. Il est probable que le rythme de One Piece se retrouve à nouveau affecté, alors que la saison 2 n’en est qu’au début de sa production : Eiichiro Oda sera certainement consulté lors des différentes phases de post-production, incluant le montage des épisodes ou le peaufinage de leurs effets spéciaux.

Si certains fans sont déçus que le manga passe après l’adaptation, affirmant “NE PAS SE SOUCIER du live-action“, d’autres en revanche défendent la position de l’auteur : “Pourquoi les gens sont-ils déçus qu’Oda se concentre sur OPLA ? Honnêtement, je pense que c’est super. Je veux que One Piece soit autant une réussite du côté du manga et de l’anime que du live-action, etc.” Un autre confirme en ajoutant : “Il doit faire ce qui lui semble juste. On ne bougera pas et on attendra toujours plus de chapitres du manga. Mais tout ça en vaudra la peine.“

La saison 2 de One Piece est attendue pour l’année 2025, mais n’a pas encore de date de sortie. En revanche, les Chapeaux de Paille de Netflix n’ont pas attendu pour révéler un de leurs prochains camarades : Chopper a enfin son propre design dans la série en prise de vue réelle.

