Pourquoi One Piece fera une pause après le chapitre 1127

Le manga One Piece va entrer dans une nouvelle pause après la sortie du chapitre 1127 : on vous explique pourquoi.

Le manga One Piece vient d’entrer dans l’arc Erbaf et ses récits aussi géants qu’épiques. Une nouveauté très attendue des lecteurs qui ont suivi assidûment les aventures des Chapeaux de Paille à Egghead. Le premier acte de la saga finale s’est ainsi conclu dans un final grandiose, entre la mort d’un doyen et le retour à la vie des satellites de Vegapunk, mais c’est surtout la révélation des secrets du gouvernement mondial qui a ébranlé l’univers inventé par Eiichiro Oda.

Sauf que One Piece n’en a pas fini avec les émotions fortes : alors que Shanks a malmené l’allié le plus fidèle de Luffy ou que Barbe Noire et sa flotte ont capturé Garp, l’équipage des Chapeaux de Paille a été séparé au large d’Erbaf. Et au milieu de ce chaos, les fans du manga vont devoir prendre leur mal en patience, car une nouvelle pause va frapper la publication après la sortie du chapitre 1127.

Pourquoi One Piece fera une pause avant le chapitre 1128 ?

Le chapitre 1128 de One Piece sortira le 6 octobre 2024, le manga devant faire une pause après le 1127 pour respecter le planning de l’auteur Eiichiro Oda.

eiichiro oda/shueisha, toei animation

En effet, ce dernier a droit à une semaine de repos tous les trois chapitres de One Piece publiés. Une telle interruption lui permet de se reposer, mais également de mener des recherches sur des sujets ou des modèles qui viendront nourrir son scénario et ses dessins.

Mais la nouvelle n’est pas forcément mauvaise, et le manga reviendra avec des bonus dans le chapitre 1128. Notamment une couverture pour le magazine Shonen Jump, et une page en couleur pour le manga.

Les fans devront prendre leur mal en patience la semaine du 29 septembre 2024, mais alors que One Piece sera en pause, le monde des mangas shonen accueillera un tout autre événement : la sortie du chapitre final de Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, qui tirera sa révérence après la fin de son dernier arc.