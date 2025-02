Pourquoi One Piece fait une pause avant le chapitre 1140 ?

Le manga vient de teaser un premier vrai combat pour l’arc Erbaf, mais les lecteurs vont devoir prendre leur mal en patience avant de retrouver Luffy contre Scopper Gaban.

La publication de One Piece a été irrégulière ces derniers mois, pour différentes raisons. L’auteur Eiichiro Oda a en effet eu des problèmes de santé, l’édition Shueisha préférant alors mettre en pause le manga. Mais il a aussi fallu compter sur les vacances de fin d’année au Japon, ou encore la production de la saison 2 du live-action de Netflix, série sur laquelle Oda travaille aussi.

Mais les aventures de Luffy au sein de l’arc Erbaf, deuxième de la saga finale de One Piece, ont enfin repris. Les lecteurs ont même eu droit à de nouvelles révélations impactantes sur le Siècle Oublié, tandis que des personnages importants comme Loki ou Shamrock ont été présentés. Mais alors que le chapitre 1139 préparait le terrain pour un premier vrai combat qui s’annonce palpitant malgré un nombre de pages restreint, il va falloir attendre avant de retrouver le chapitre 1140 de One Piece.

Le chapitre 1140 de One Piece sortira après une pause dans la publication du manga

Le chapitre 1140 de One Piece sortira le 23 février 2025, après une semaine de pause dans la publication du manga : l’auteur Eiichiro Oda sera en effet en repos.

Eiichiro Oda/Shueisha, Toei animation

Généralement, le mangaka a droit à une semaine de pause tous les trois chapitres de One Piece publiés. Un moment qui lui permet de souffler, mais aussi de mener des recherches pour nourrir son histoire ou ses illustrations.

Il arrive que les pauses surviennent après deux chapitres publiés au lieu des trois, mais l’éditeur s’est cette fois montré généreux avec le public, en proposant au contraire quatre chapitres avant que l’interruption ne survienne. Malgré un chapitre 1139 long de “seulement” 13 pages, les lecteurs ont donc eu de la chance de ne pas avoir eu à attendre plus tôt.

L’arc Erbaf n’en est qu’à ses débuts, mais on peut déjà s’attendre à des scènes toujours plus intenses pour émailler le parcours de Luffy dans sa conquête du trésor de Gol D. Roger. À commencer par son objectif de libérer Loki malgré la mauvaise réputation du prince des géants, ou encore un affrontement qui s’avère déjà inévitable avec Shamrock, le frère jumeau de Shanks.

Et en attendant le retour du manga One Piece, l’anime propose de son côté une refonte de l’arc de l’Île des Hommes Poissons, un passage crucial également pour la suite du manga, puisqu’il introduit de nombreux éléments concernant le Siècle Oublié et les armes antiques.