Les pouvoirs cartoonesques du Gear 5 de Luffy dans One Piece enfin expliqués par l’auteur

Eiichiro Oda est revenu sur la “Toon Force”, cette force cartoonesque du Gear 5 de Luffy dans One Piece, expliquant sa réelle signification.

Depuis que Luffy a éveillé ses capacités du Gear 5 dans One Piece, il a dévoilé des attaques extrêmement puissantes. Pourtant, en plus de la force brute, le Gear 5 confère surtout la possibilité de créer et transformer, ce qui permet à Luffy d’altérer son environnement pour le recréer en caoutchouc selon ses besoins.

On peut en réalité trouver une explication à cette nouvelle force, pourtant le pouvoir de faire apparaître des objets est en revanche encore un mystère. Mais si l’auteur Eiichiro Oda ne l’a pas encore expliqué dans le manga, il a tout de même proposé un premier commentaire lors d’une session de questions-réponses avec le Weekly Shonen Jump.

Et autant dire que les lecteurs sont particulièrement curieux à propos des capacités de Luffy, puisqu’il s’agissait de la toute première question de la session : “Quand Luffy utilise le Gear 5, il sort des objets comme des lunettes de protection et un casque de baseball d’un hagoromo (vêtement à plumes). Pouvez-vous nous dire comment tout ça fonctionne ?“

La réponse de l’auteur est brève : “C’est l’entrée dans le monde fantaisiste de Nika.“

“Session spéciale de questions-réponses d’Oda – 1ere question“

Bien que la réponse soit courte, elle fournit une explication en prenant en compte tout le côté imaginatif du pouvoir de Luffy, qui s’avère pleinement en accord avec la véritable nature de son fruit du démon. On peut comprendre dans une telle affirmation que le héros n’a pas encore exploité tout son potentiel, et que ce qui a été montré jusqu’à présent n’était qu’un début, soit une petite partie de ce dont le pirate est réellement capable.

Pour les fans qui ont réagi sur X, l’idée d’une “entrée” dans le monde de Nika indique que le Gear 5 “n’est qu’au début” de ce qu’il peut proposer : “On va sûrement voir Luffy utiliser son fruit au maximum quand il en prendra pleinement conscience.“

Pour d’autres, c’est très clair : “Donc il a le pouvoir de l’imagination.” Une remarque qui résonne souvent dans les commentaires, tandis qu’un autre internaute va plus loin dans l’analyse : “Pour ceux qui seraient perdus, j’en ai déjà parlé. Il a la TOON FORCE, qui est la capacité de défier le sens commun grâce à un gag, et l’une des capacités de la toon force est l’espace de stockage infini, un espace extradimensionnel rempli d’objets aléatoires.”

La session de questions-réponses permet de mieux comprendre certains aspects du manga, actuellement en pause, mais One Piece reprendra bientôt dans l’arc Erbaf avec le chapitre 1131.