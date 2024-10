Eiichiro Oda a cru que ces persos de One Piece feraient de l’ombre à Luffy

Luffy a toujours été le petit préféré des fans de One Piece, mais l’auteur craignait au départ que les lecteurs lui préféreraient des personnages secondaires eux aussi charismatiques.

C’est en 1997 que le manga One Piece a commencé. Entre-temps, de nombreuses aventures et voyages ont ponctué l’histoire de Luffy, le protagoniste joyeux et un peu maladroit créé par Eiichiro Oda. Mais sa place de numéro un aurait facilement pu être éclipsée par les nombreux autres personnages, d’autant plus qu’il n’est pas rare que le reste du casting prenne parfois l’ascendant sur le héros dans les shonen.

C’est en tout cas ce qui inquiétait l’auteur Eiichiro Oda au tout début du manga, imaginant déjà Zoro ou Shanks gagner le cœur des lecteurs au détriment du futur roi des pirates. Les deux sont en effet sans arrêt dans les classements de popularité, mais celle de Luffy ne connaît visiblement pas de limites.

En 1998, Oda a ainsi partagé dans les commentaires hebdomadaires des auteurs du Weekly Shonen Jump : “À ceux qui ont participé au ‘vote de popularité des personnages’, merci beaucoup. Je suis vraiment heureux que Luffy soit arrivé premier. J’avais peur que Zoro ou Shanks ne le dépassent.”

Oubliée depuis, sa citation est redevenue virale après qu’un leaker réputé de One Piece l’ait à nouveau partagée sur les réseaux sociaux : “Oda aime tellement Luffy qu’il avait peur, au début de One Piece, que les gens votent pour Shanks ou Zoro dans la catégorie des personnages préférés. Mais il a été soulagé de découvrir que tout le monde l’adorait.“

Loin de se contenter d’être apprécié dans One Piece, Luffy compte parmi les personnages les plus appréciés dans la pop culture japonaise, qu’on parle de mangas comme d’animes. À chaque sondage, le Chapeau de Paille s’illustre en tenant tête à ses concurrents, pour le bonheur de ses supporters.

Face à la citation d’Eiichiro Oda, les fans n’ont pas manqué de renouveler leur enthousiasme concernent le héros attachant, comme cet internaute sur X : “Luffy est le visage de One Piece. Même les gens qui ne regardent pas One Piece le connaissent. Si Zoro ou Shanks étaient les personnages principaux, ça ne fonctionnerait pas de la même manière. Mon pote est juste trop différent.“

Ce à quoi un autre ajoute très justement : “Petit fait amusant déjà connu de tous : Luffy n’a jamais quitté la première place dans les sondages de popularité depuis plus de 20 ans. C’est impressionnant. Il est probablement le seul personnage du Shonen Jump à avoir réussi ce tour de force.“

Luffy est apprécié de tous, mais il va falloir lui dire au revoir pour un temps : l’anime One Piece va faire une pause et ne reviendra pas avant avril 2025.