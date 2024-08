One Piece : l’auteur révèle un changement inattendu dans la saison 2 du live-action

La saison 2 de One Piece sur Netflix est en plein tournage, mais Eiichiro Oda a déjà annoncé un gros changement pour les épisodes à venir.

La série en live-action One Piece reprend un classique du manga et de l’animation japonaise, créé par Eiichiro Oda : au point même que Netflix aurait pu se faire du souci lors de la sortie de la première saison, étant donné les nombreux fans prêts à défendre de toutes leurs forces leur œuvre préférée. Sauf que les quelques incertitudes ont vite été balayées par la présence du mangaka pour superviser le tout.

Ce dernier est présent sur tous les ponts, s’amusant à donner des conseils aux équipes créatives mais en jouant également le jeu de la promotion sur les réseaux sociaux. C’est lui qui avait annoncé la saison 2, et c’est lui aussi qui a teasé l’intrigue des nouveaux épisodes à venir sur la plateforme de streaming. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’Oda a présenté les arcs adaptés pour la suite de One Piece, révélant une modification qui aura de quoi surprendre les spectateurs.

Un arc important absent de la saison 2 de One Piece sur Netflix

La saison 2 du live-action n’adaptera finalement pas l’arc Arabasta (ou Alabasta), et s’arrêtera à celui de Drum Island.

C’est en effet dans un message traduit et partagé par Netflix qu’Eiichiro Oda a énuméré les différents arcs que les spectateurs retrouveront dans les nouveaux épisodes de la série Netflix : “Je vous le confirme, la suite du live-action One Piece est actuellement en production et le tournage a bien commencé. L’histoire va couvrir Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden et Drum Island !“

Le fait que la saison 2 n’inclue pas l’arc Arabasta signifie qu’elle adaptera moins de chapitres que prévu, mais on peut y voir une bonne nouvelle pour le rythme des épisodes. Surtout si l’on considère qu’Arabasta est la deuxième saga de l’histoire, est qu’elle est bien plus conséquente qu’East Blue.

À noter qu’il y a une subtilité : si les rivages de Sandy Island n’apparaîtront pas dans la saison 2 de One Piece, tous les arcs de la saison 2 servent tout de même d’introduction pour la saga Arabasta. La saison 3 se concentrerait alors très certainement sur l’histoire de la famille Nefertari et leur royaume.

Et les fans n’ont pas tardé à se réjouir de la nouvelle, la décision leur semblant plus cohérente, comme l’explique ce spectateur sur X/Twitter : “Une saison 3 consacrée à Arabasta rend tout à coup les rumeurs sur le tournage simultané des saisons 2 et 3 beaucoup plus probables que si c’était Skypiea. On ne peut pas s’arrêter au milieu de la saga d’Arabasta, donc la saison 3 est pratiquement confirmée, et l’attente devrait être beaucoup plus courte qu’entre les saisons 1 et 2.”

Ce à quoi un autre internaute ajoute : “L’arc Arabasta devrait être l’une des histoires couvertes par la saison 3, et nous verrons de nouveaux personnages comme Robin, Vivi, Ace, Crocodile… à partir de la saison 3. Je comprends pourquoi ils essaient de préparer à la fois les saisons 2 et 3.“

“Même s’ils adaptent moins de chapitres, je pense que c’est mieux pour le rythme de 8 épisodes, tout en leur donnant le temps de changer et d’améliorer les arcs par rapport à ce qu’ils étaient dans le manga et l’anime, comme Little Garden,” partage un autre.

La suite de l’adaptation en live-action One Piece n’a pas encore de date de sortie, mais est attendue pour 2025. D’ici-là, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.