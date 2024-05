One Piece : le Mother Flame avait été teasé il y a près de 20 ans, les fans n’en reviennent pas

One Piece a finalement levé le voile sur le mystérieux Mother Flame, et les fans sont stupéfaits de constater depuis combien de temps Eiichiro Oda l’avait teasé.

One Piece est actuellement dans sa Saga Finale et offre des rebondissements choquants les uns après les autres. Après le message de Vegapunk sur le fait que le monde est sur le point de sombrer dans l’océan, le manga devrait lever le voile sur celui qui a été le premier pirate de l’histoire, mais il devrait également offrir aux lecteurs un aperçu d’une arme terrifiante : le Mother Flame.

Le Mother Flame est une arme extrêmement puissante créée par Vegapunk sur ordre du Gouvernement Mondial. Elle peut être utilisée comme une arme destructrice, comme le prouvent le Gorosei et Imu qui l’ont utilisée sur le Royaume de Lulusia pour détruire l’île entière en un clin d’œil.

Ayant longtemps été entouré de mystère, le chapitre 1114 de One Piece devrait enfin révéler à quoi ressemble le Mother Flame. Selon les spoilers, il s’agit d’une petite flamme placée sous l’eau, à l’intérieur d’un réservoir. Elle paraît petite, mais c’est actuellement l’une des armes les plus dévastatrices et les plus dangereuses au monde.

La révélation du Mother Flame a été choquante, surtout compte tenu de sa nature. Cependant, ce qui est encore plus surprenant, c’est la manière dont le Mother Flame avait été teasé dans One Piece, il y a de cela presque 20 ans.

Certains fans très observateurs ont effectivement remarqué la similitude entre le Mother Flame et l’un des schémas présentés dans l’histoire parallèle d’Enel (aussi connu sous le nom d’Ener dans l’ancienne édition). Intitulée “Ener à la Conquête de l’Espace”, cette mini-aventure suit le voyage d’Enel vers la lune après les événements de l’Arc Skypiea. Elle s’est poursuivie pendant 38 chapitres et est sortie de 2006 à 2007.

Vers la fin de cette mini-aventure, Enel découvre certaines peintures murales décrivant l’histoire des Skypiéens, des Shandias et des Bilcans, tous originaires de la lune. Il y avait aussi un dessin d’une flamme à l’intérieur d’un réservoir rond qui ressemble étrangement au Mother Flame.

Les fans sont choqués que le Mother Flame ait été initialement teasée il y a 17 ans. De plus, il semble donc y avoir une connexion entre l’histoire de Skypiea et le Mother Flame. Un lien qui est d’autant plus intéressant, étant donné que le Dieu Soleil Nika avait d’abord été teasé dans l’Arc Skypiea.

Cette dernière découverte a bien évidemment suscité de vives réactions de la part des fans de One Piece. De nombreux fans font ainsi l’éloge d’Eiichiro Oda pour ses talents en matière de foreshadowing. Un utilisateur sur X/Twitter écrit à propos du mangaka : “Le dieu du foreshadowing frappe encore.”

Un autre fan ajoute, “Le foreshadowing d’Oda est de niveau GOAT. Personne ne peut se mettre à la même table que lui.”

La découverte a également conduit à de nombreuses théories, l’une des plus importantes étant le retour d’Enel. À ce propos, un internaute a déclaré, “Espérons maintenant que plus de gens croient au retour d’Enel et à quelques révélations sur la mythologie lunaire.”

La révélation du Mother Flame par One Piece va sûrement ouvrir la voie à de nombreuses théories en tout genre, d’autant que les fans auront un peu de temps pour le faire étant donné que le manga sera en pause la semaine prochaine. Pendant cette pause, découvrez si Luffy peut utiliser le Gear 5 à volonté, ou encore comment le Shonen Jump a récemment teasé la fenêtre de sortie de l’arc Erbaf.