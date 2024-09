One Piece a failli être annulé avant de finalement sauver le Shonen Jump

Le manga One Piece d’Eiichiro Oda est depuis bien longtemps le visage du Shonen Jump, mais son avenir n’était en rien tracé : il a même failli être annulé !

C’est en 1997 que One Piece a été publié pour la première fois dans le Shonen Jump, magazine du groupe de la Shueisha. Depuis, l’histoire écrite et dessinée par Eiichiro Oda est devenue la reine des mangas, occupant la place de best-seller de la compagnie depuis près de trois décennies. Et clairement, on peut s’attendre à ce que Luffy garde le trône pour les années à venir.

L’article continue après la publicité

Pourtant, le parcours du manga n’a pas toujours été de tout repos, et son destin n’était pas assuré. Dans une récente interview, l’ancien éditeur en chef de la Shueisha, Kazuhiko Torishima, a expliqué comment la décision de garder le manga a été prise. Et il faut croire que la place de One Piece au sein du magazine n’était pas gagnée d’avance.

L’article continue après la publicité

eiichiro oda/shueisha, toei animation

En effet, après la fin de Dragon Ball d’Akira Toriyama, le magazine avait subi une forte baisse de ses ventes. C’est durant cette période difficile que Kazuhiko Torishima a pris ses fonctions en tant qu’éditeur en chef, après avoir géré la publication des aventures de Son Goku. Quelques années plus tard, One Piece a été proposé par un éditeur, alors sur le point d’être transféré. Lors d’une réunion, l’avenir du manga a été débattu des heures durant : c’est finalement la passion de l’éditeur en question qui aura convaincu les décideurs de donner une chance à Luffy.

L’article continue après la publicité

Le pari s’est avéré payant, puisque le manga a, à lui seul, stoppé la chute des ventes du Shonen Jump tout en devenant progressivement son nouveau visage. La publication dure depuis plus presque 30 ans, et n’est pas encore terminée : toutes les semaines, un nouveau chapitre sort pour dévoiler la suite des aventures des Chapeaux de Paille, alors plongés dans leur saga finale.

Depuis, de nombreux mangas shonen ont eu eux aussi droit à leur publication sur une longue durée : Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi et Naruto de Masashi Kishimoto ont ainsi trouvé un foyer chez le magazine.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les fans de One Piece émerveillés devant le nouveau visuel de Kaido et Big Mom

L’article continue après la publicité

L’anecdote montre le chemin parcouru par One Piece, et permet de rappeler que la franchise a elle aussi commencé de manière plus humble. Le succès de Luffy est aujourd’hui plus grand que jamais : alors que le manga entre enfin dans l’arc Erbaf, l’anime continue de sortir des épisodes chaque semaine. On attend même un remake de la série d’animation, ou encore la saison 2 du live-action sur Netflix.