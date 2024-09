One Piece dévoile enfin le design de Chopper en live-action pour sa saison 2 sur Netflix

Le petit pirate à fourrure a fait une apparition surprise dans une vidéo teasant la saison 2 de l’adaptation du célèbre manga d’Eiichiro Oda.

One Piece existe depuis presque trente ans, et cumule déjà les adaptations : entre l’anime de la Toei qui continue d’attirer des spectateurs toutes les semaines ou le futur reboot en collaboration avec le Wit Studio et Netflix, l’histoire de Luffy a déjà fait plusieurs fois le tour du monde. Mais le futur roi des pirates s’est aussi approprié le format du live-action avec la plateforme de streaming, dans une première saison qui aura réussi à s’approprier le ton léger et les personnages loufoques inventés par Eiichiro Oda.

Un épéiste maniant trois sabres, un menteur invétéré mais qui réussit à convaincre le capitaine candide et une voleuse de trésors vénérée par un cuisinier aux coups de pied redoutables… autant dire que les membres de l’équipage sont suffisamment originaux pour avoir chacun leur petit truc. Mais il en manque un parmi ces personnages hétéroclites, et son apparition était particulièrement redoutée par les fans du manga : ça y est, Tony Tony Chopper a offert un premier aperçu de sa version en prise de vue réelle.

Tony Tony Chopper sera dans la saison 2 de One Piece sur Netflix

Chopper est apparu dans une vidéo montrant la lecture du scénario du casting de One Piece pour la saison 2.

“Venez assister à la toute première lecture de scénario de la saison 2 de One Piece avec Iñaki Godoy“

C’est à l’occasion du live d’annonces de la Geeked Week que le petit docteur a fait sa première apparition en live-action : on ne voit alors que son dos et son chapeau, mais l’aperçu suffit déjà à répondre à de nombreuses questions le concernant. Il était en effet difficile de savoir si le petit renne, qui a mangé un fruit du démon lui permettant de se transformer en humain, serait composé entièrement d’images de synthèse ou plutôt conçu à partir de prothèses. Le pirate n’aura finalement pas droit au même traitement que les Hommes-Poissons et sera intégralement en CGI.

Le design de Tony Tony Chopper était déjà au cœur de nombreuses discussions du côté de l’équipe créative alors que la saison 2 était tout juste annoncée. Le showrunner Steven Maeda avait en effet déclaré auprès de ScreenRant en septembre 2023 : “C’est une création tellement unique et extraordinaire. C’est un renne qui parle, veut être médecin et peut changer de taille. Qui aurait pu inventer ça ? Seul Oda-san pouvait le rendre cohérent dans le contexte de One Piece.“

Le docteur est présenté aux lecteurs durant l’arc Drum Island du manga, on savait donc que le personnage finirait par apparaître : car la série a également dévoilé un premier aperçu de l’île en question pour la saison 2 de One Piece sur Netflix.