One Piece : toutes les morts confirmées de l’arc Egghead

L’arc Egghead va bientôt se conclure : c’est l’occasion de revenir sur les différentes morts qui ont émaillé les chapitres sur l’île de Vegapunk.

Les combats sont nombreux dans One Piece, les pirates opposant une résistance farouche aux soldats de la Marine dans l’univers écrit et dessiné par Eiichiro Oda. Pourtant, malgré la violence des batailles, les personnages à passer pour de bon l’arme à gauche sont rares, le shonen préférant leur offrir une chance de rédemption ou la possibilité d’un retour pour frapper toujours plus fort.

Si l’arc Egghead a présenté de nombreuses fins tragiques, force est de reconnaître qu’elles apparaissent essentiellement durant des flashbacks, comme pour la mort de Ginney. Pour d’autres personnages, il peut être encore plus difficile de se prononcer clairement leur sort : Eustass Kidd a purement et simplement disparu après son duel contre Shanks, et il en va plus ou moins de même pour Garp et Law. Mais il y a malgré tout des morts confirmées dans l’arc Egghead : on vous les a listées ici.

Attention : cet article parle de l’intrigue du manga et peut donc spoiler l’anime One Piece.

Saint Mjosgard

Personnage mineur introduit dans l’arc de l’île des Hommes-Poissons, Saint Mjosgard est mort pour avoir défendu des idées allant à l’encontre de l’intolérance des Dragons Célestes.

De son vrai nom Don Quichotte Mjosgard, l’homme a en effet révisé son jugement sur les autres ethnies de One Piece après avoir été sauvé par Otohime. Il a ensuite décidé de protéger la princesse Shirahoshi lors de l’arc Rêverie, ce qui n’a pas plu aux autres Dragons Célestes. Saint Mjosgard le paiera en étant exécuté par Saint Figarland Garling.

Nefertari D. Cobra

Le douzième roi d’Alabasta et père de Nefertari Vivi a été assassiné par Imu et les Cinq Doyens.

Le meurtre a été imputé à Sabo pour couvrir le gouvernement mondial. Descendant de la reine Nefertari D. Lillie, le roi cherchait à obtenir davantage d’informations sur ses origines. C’est alors qu’il a été témoin du plus grand tabou : un souverain assis sur le trône vacant. Après une confrontation avec Imu, Cobra se sacrifie pour protéger Sabo qui se trouvait dans les environs, tout en le chargeant de rapporter la vérité sur la lettre D et l’assassinat à Luffy.

Shaka

Aussi appelé Punk-01, le satellite de Vegapunk trouve la mort dans le laboratoire d’Egghead, lorsqu’un traître lui tire dans la tête.

Les satellites de Vegapunk représentent tous un aspect de la personnalité du célèbre savant : Shaka est le “bien”, en opposition à Lilith qui incarne le “mal” du savant. Allié des Chapeaux de Paille, il participe avec eux à la recherche de Vegapunk Stella lorsque le laboratoire se retrouve plongé dans le chaos : il se fait alors par York, alias Punk-06 (ou “l’envie”).

Pythagoras

Autre satellite de Vegapunk également connu sous le nom de Punk-04 et représentant le “savoir”, Pythagoras se fait tuer par S-Snake peu de temps après la mort de Shaka.

Alors que le chaos s’est emparé du laboratoire d’Egghead, Pythagoras s’est en effet retrouvé confronté aux Séraphins, lancés par York qui souhaitait se débarrasser des autres parties de Vegapunk pour en être la dernière représentante et ainsi devenir un Dragon Céleste. Déjà bien abîmé, il réussit à survivre en séparant sa tête de son corps. Malheureusement, il se retrouve fortement diminué dans le processus et se fait écraser par S-Snake, ce qui déclenche une explosion.

Atlas

Punk-05, ou la “violence” de Vegapunk, se sacrifie pour permettre aux Chapeaux de Paille de quitter l’île Egghead : le satellite se fait exploser en emportant le Doyen Nusjuro dans les airs.

Si son attaque suicide ne suffit pas pour éliminer le membre du Gorosei, elle a malgré tout une double utilité : celle de ralentir le Doyen, mais aussi d’amplifier le coup de Burst du Thousand Sunny pour le propulser jusqu’à la mer.

Vegapunk

Peu de satellites s’en sortent dans l’arc Egghead, et le Stella fait partie des pertes : il est transpercé de part en part par les griffes empoisonnées de Saturn.

Mais le docteur Vegapunk avait déjà anticipé sa propre mort, et fait en sorte que son arrêt cardiaque déclenche la transmission d’un message à travers le monde. Si l’univers de One Piece a ainsi perdu son plus grand cerveau lors de la bataille de fin d’arc Egghead, les personnages comme les lecteurs ont pu en échange découvrir des secrets sur le monde. Des secrets qui ne manqueront pas de faire avancer l’histoire de Luffy.

L’arc Egghead s’approche toujours plus de sa fin, mais la saga finale de One Piece va continuer : les Chapeaux de Paille ne devraient plus tarder à rejoindre l’île des géants, Erbaf.