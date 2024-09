One Piece entretient le mystère sur Imu mais les fans ne sont pas dupes

One Piece a longtemps caché l’identité derrière la silhouette de son antagoniste principal, et l’anime a offert de nouveaux détails censés maintenir le mythe – sauf que les fans pensent avoir déjà élucidé le mystère.

L’épisode 1118 de l’anime One Piece contient une apparition énigmatique d’Imu, le leader du gouvernement mondial et l’un des principaux antagonistes de la saga finale. Le vilain apparaît dans la conclusion de l’arc Egghead, et est pressenti pour figurer parmi les grandes menaces de celui d’Erbaf. Et, comme toujours avec Eiichiro Oda, le grand méchant est entouré de mystère.

Il se montre rarement, reste habillé d’un voile noir qui dissimule sans cesse sa véritable silhouette et jusqu’à présent, sa voix est restée cachée. Or, l’épisode 1118 promettait de régler ce problème avec un dialogue entre Imu et le roi Nefertari Cobra… sauf que la Toei a trouvé un moyen d’entretenir le mystère, choisissant de ne pas révéler le doubleur de l’antagoniste.

En effet, à la fin de l’épisode, Imu est crédité “???“, dans le but de cacher des informations sur le personnage : qu’il s’agisse de son genre ou de son âge, le dirigeant du Gorosei continue de faire planer le doute, sa voix ayant été retravaillée et distordue dans la série d’animation.

Sans surprise, une telle situation a attisé la curiosité de nombreux spectateurs. S’ils sont clairement divisés sur le choix de conserver le genre secret, l’identité d’Imu semble évidente pour une bonne partie des fans de One Piece, comme l’affirme cet internaute sur X/Twitter : “L’œil, la main, la démarche, ça doit être une femme !!!” Une supposition qu’on retrouve chez un autre : “La voix distordue d’une femme ?” Ce à quoi un troisième répond avec conviction : “Ça sonne comme une femme.”

Des théories circulent déjà sur le seiyu d’Imu : on lui associe ainsi Iemasa Kayumi, le doubleur derrière le Père dans Fullmetal Alchemist: Brotherhood, mais aussi Yumi Uchiyama, doubleuse prêtant sa voix à Pack dans Re: Zero. Néanmoins, rien n’a été annoncé officiellement à ce stade : il faudra donc attendre que l’anime se décide à révéler l’acteur derrière la silhouette mystérieuse d’Imu pour en avoir le cœur net.

Du côté du manga, l’arc Egghead de One Piece finit de se conclure en éliminant des antagonistes cruciaux ou en faisant revenir d’autres personnages importants d’entre les morts. Du côté de Luffy et ses camarades, le cap a été mis sur Erbaf, qui promet déjà des intrigues colossales.