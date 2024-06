Cette info capitale sur le géant d’acier de One Piece s’est perdue dans la traduction

Le chapitre 1118 de One Piece a été ponctué de nombreux rebondissements, mais un détail pourtant important sur le géant d’acier semble avoir été perdu dans la traduction : on vous explique tout.

Le chapitre 1118 de One Piece aura donné lieu à de nombreuses controverses chez les fans du manga d’Eiichiro Oda. Entre la transformation de Bonney qui aura clairement divisé la communauté sur la légitimité du pouvoir de Luffy, et l’absence totale de Zoro malgré un combat attendu depuis longtemps, les raisons de se plaindre sur les réseaux sociaux étaient nombreuses.

Pourtant, au milieu de tous ces sujets de débats houleux, un détail est complètement passé à la trappe pour ceux qui ne lisent pas le manga dans sa version originale. Il concerne le géant d’acier, dont les pensées apparaissent alors qu’il sombre dans l’océan après avoir reçu les violentes attaques de Warcury.

Tandis que la relique coule, elle s’interroge sur Joy Boy : persuadée d’avoir perçu sa présence, elle désespère de ne plus la ressentir. Or, la courte scène pourrait être bien plus importante qu’on ne le pense, à en croire les propos d’un traducteur populaire sur les réseaux sociaux.

“[Perdu avec la traduction] Dans le chapitre japonais, l’ancien robot parle comme un garçon de 10 ans, malgré sa carrure impressionnante. Qu’était-il pour Joy Boy ?“

Lorsqu’un fan s’est demandé s’il était possible de comparer avec les pensées du Going Merry, elles aussi enfantines, le traducteur a expliqué : “Bonne remarque. Going Merry parlait aussi comme un enfant, mais il parlait un japonais plus fluide que l’ancien robot.“

Interrogé sur d’autres personnages qui pourraient avoir la même manière de parler dans le manga, l’internaute précise que “le style de discours du robot semble encore plus jeune que celui des trois amis d’Usopp dans le chapitre japonais.“

Le géant d’acier ne devrait plus tarder à revenir dans le manga, pour y révéler ses secrets : avec un peu de chance, il refera même surface dans le chapitre 1119 de One Piece.