Calendrier de One Piece : quand sortent les épisodes de l’Île des Hommes Poissons ?

L’arc Egghead est en pause, mais les Hommes Poissons prennent le relai : pour ne rien rater de l’arc retravaillé par Toei animation, on vous présente le calendrier de sortie des épsiodes.

L’automne 2024 est la saison de toutes les émotions : alors que de nombreuses séries très attendues ont fait leur retour comme Blue Lock et Bleach Thousand-Year Blood War et que d’autres comme Dandadan ou Dragon Ball Daima ont fait des débuts très réussis, il reste une communauté qui se sent mise de côté. Car un des piliers de l’animation japonaise est entré en hibernation et ne reviendra pas de sitôt. One Piece et son arc Egghead ont en effet marqué une pause, la Toei souhaitant améliorer ses techniques de production pour mieux adapter le manga d’Eiichiro Oda qui se trouve en pleine saga finale.

L’histoire de Vegapunk se retrouve donc en suspens jusqu’à avril 2025, mais le studio n’a pas abandonné ses fans pour autant : en attendant le retour de l’île Egghead, les spectateurs pourront redécouvrir un arc rebooté, celui de l’Île des Hommes Poissons, renommé pour l’occasion One Piece Log – Fish-Man Island Saga. Au programme, des designs tout neufs, un son de qualité et un arc de 58 volets condensés en 21. Et pour ne rien rater de ce travail de titan, on vous présente le calendrier de sortie des épisodes de l’Île des Hommes Poissons de One Piece.

Quand sortira l’épisode 2 de One Piece Log Fish-Man Island Saga ?

L’épisode 2 de l’Île des Hommes Poissons de One Piece sortira le 10 novembre 2024 à 9h du matin sur ADN et Crunchyroll.

En tout, cette nouvelle version retravaillée de l’arc de l’île des Hommes Poissons comptera 21 épisodes, au lieu des 58 originaux. À moins d’un changement dans le planning, le final sera donc disponible le 23 mars 2025, soit peu de temps avant le retour de l’arc Egghead, prévu pour avril.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de One Piece Log – Fish-Man Island Saga :

Épisode 1 : 3 novembre 2024

Épisode 2 : 10 novembre 2024

Épisode 3 : 17 novembre 2024

Épisode 4 : 24 novembre 2024

Épisode 5 : 1er décembre 2024

Épisode 6 : 8 décembre 2024

Épisode 7 : 15 décembre 2024

Épisode 8 : 22 décembre 2024

Épisode 9 : 29 décembre 2024

Épisode 10 : 5 janvier 2025

Épisode 11 : 12 janvier 2025

Épisode 12 : 19 janvier 2025

Épisode 13 : 26 janvier 2025

Épisode 14 : 2 février 2025

Épisode 15 : 9 février 2025

Épisode 16 : 16 février 2025

Épisode 17 : 23 février 2025

Épisode 18 : 2 mars 2025

Épisode 19 : 9 mars 2025

Épisode 20 : 16 mars 2025

Épisode 21 : 23 mars 2025

De son côté, ADN présente l’arc de l’Île des Hommes Poissons avec ce résumé : “Après deux ans de séparation, le grand jour est enfin arrivé : l’équipage du Chapeau de paille se réunit à nouveau sur l’archipel de Sabaody. Forts de leur expérience et prêts à affronter le Nouveau Monde, ils se préparent à naviguer sous l’eau, avec un Thousand Sunny désormais équipé pour atteindre leur prochaine destination : l’Île des Hommes-Poissons, un paradis sous-marin à plus de 10 000 mètres de profondeur !“

Et en attendant le prochain épisode de One Piece, vous pouvez également jeter un coup d'œil au programme des animes de l'automne 2024, ou à celui de l'hiver 2025, déjà bien rempli.