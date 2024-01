Les fans de One Piece ne se remettent pas du nouveau design de Luffy

One Piece a dévoilé le nouveau design de Luffy dans l’arc Egghead de l’anime, et les fans sont sous le charme.

Avec le lancement de l’arc Egghead dans l’anime One Piece, on nous dévoilait un nouveau design pour les personnages de l’équipage de Mugiwara. Et si au début, ce changement au style plus doux avait divisé la communauté de fans, il semblerait que les avis aient bien changé avec le premier épisode de cette saga finale.

Car Egghead est en effet le premier arc de la saga finale de l’œuvre d’Eiichiro Oda, et il fallait bien marquer le coup après l’immense et haletant arc de Wano. Les deux îles n’ont rien en commun, le pays des Wa s’amusant avec l’image des samouraïs dans la pop culture, et Egghead propulsant le spectateur dans un univers de science-fiction.

Chaque changement d’arc principal a été l’occasion de proposer de nouvelles tenues aux membres d’équipage de Luffy. Mais cette fois, en plus d’un nouveau look, les spectateurs ont découvert un nouveau style. L’épisode 1089 est sorti, et il semble avoir mis tout le monde d’accord.

Les fans de One Piece sont en extase devant le nouveau design de Luffy dans l’anime

Luffy a pris d’assaut les réseaux sociaux avant même le début de l’arc Egghead, et ça ne semble pas près de s’apaiser.

Le héros a déjà la réputation d’être l’un des protagonistes shonen les plus adorables qui existent, et il semble bien que le studio ait décidé de jouer sur cette corde jusqu’au bout, lui offrant des traits plus doux et enfantin.

Le nouvel arc sera pourtant plus intense, mais également plus tragique encore que les précédents. Ce que le générique dévoile en partie, révélant des détails cachés que les fans ont repérés. À l’image de la destruction de l’île de Lulusia, les drames vont déferler dans l’anime avec Egghead.

Ce qui n’empêche pas les fans de s’émerveiller sur la nouvelle apparence du futur roi des pirates.

“Ce nouveau panneau m’a pris par surprise, c’est absolument adorable comment c’est animé, je ne pouvais pas croire la quantité de contenu sur Luffy qui a été dévoilée aujourd’hui, on dirait Pâques, mon anniversaire, Noël, le Nouvel An, tout en même temps.”

Un autre fan a posté : “Luffy dans Egghead est tellement mignon. Ils ont amplifié ses traits amusants.” Et à propos du Gear 5 que l’on aperçoit dans le nouvel opening de l’anime, un spectateur a avoué ne plus penser à rien d’autre : “Je n’arrête pas de penser à ce générique, Luffy en Gear 5 a l’air tellement génial avec ce style, oh mon dieu.“

L’arc Egghead n’a pas fini de réjouir les spectateurs : car l’animateur préféré des fans a également fait son retour pour la saga finale de l’anime One Piece.

