One Piece vient de sortir “l’épisode de l’année” malgré la pause de l’anime

L’anime One Piece fait une pause jusqu’à avril 2025, mais le studio a tout de même offert aux fans “l’épisode de l’année” avant.

L’anime One Piece est en plein dans l’arc Egghead, mais les péripéties des Chapeaux de Paille devront attendre avant de reprendre : une pause exceptionnelle frappe la diffusion des épisodes, la Toei souhaitant améliorer ses techniques de production pour offrir toujours plus de qualité à l’adaptation du manga d’Eiichiro Oda. Pourtant, avant que la série ne commence sa longue hibernation jusqu’au printemps 2025, le studio a offert un court-métrage d’une vingtaine de minutes, intitulé One Piece Fan Letter.

L’épisode spécial est l’occasion de découvrir les membres de l’équipage du point de vue de leurs fans dans le monde de pirates, et plus particulièrement avec la jeune admiratrice de Nami. Mais loin de se contenter de montrer de simples groupies, One Piece Fan Letter propose un mélange détonnant d’action palpitante, d’animation folle, le tout dans un contexte passionnant, dévoilant notamment des moments de la Guerre au Sommet, avant que l’équipage ne se réunisse.

“L’ÉPISODE DE L’ANNÉE VIENT DE SORTIR“

La beauté de l’épisode a aussitôt captivé les fans, qui n’ont cessé d’en faire les louanges. Sans oublier le gros clin d’œil à la fin du court-métrage, alors que les doubleurs des membres de l’équipage se mettent à chanter le célèbre opening “We Are” de l’anime. Si le filler est officiellement inclus dans l’anime One Piece, il n’en reste pas moins une adaptation d’une autre œuvre : celle du roman Straw Hat Stories, écrit par Tomohito Oshaki.

Et bien que ne s’inscrivant pas dans l’histoire principale, l’épisode a déjà explosé les compteurs des notes et critiques, allant jusqu’à atteindre la deuxième place dans le classement des meilleurs animes sur le site MyAnimeList. Quant au top des épisodes spéciaux sur le site, One Piece Fan Letter s’est approprié la première place, détrônant le long épisode final de L’Attaque des Titans.

One Piece Fan Letter est disponible en streaming sur Crunchyroll et ADN.

Les deux sites sont les plateformes de diffusion officielles de One Piece en France. L’arc Egghead est également diffusé sur Netflix, à raison d’une semaine de décalage : le court-métrage devrait donc être disponible dans le catalogue dès le 27 octobre 2024.

Il ne s’agira pas du seul filler diffusé en attendant le retour de l’intrigue principale de Luffy et compagnie. Car avant de retrouver Egghead dans l’épisode 1123 de One Piece, les fans auront droit à une version retravaillée de l’arc de l’île des Hommes Poissons, contenant de nouveaux designs et un son amélioré, le tout dans une intrigue plus condensée passant de 57 épisodes à 21.

De son côté, le manga prend également une pause avant le chapitre 1131 : l’auteur a déjà expliqué les raisons derrière l’interruption de deux semaines dans la publication.