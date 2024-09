Shanks est-il un méchant dans One Piece ? Tout savoir sur le Yonko

Shanks le Roux est l’un des personnages les plus mystérieux de One Piece, voici donc tout ce que nous savons sur le plus emblématique des Yonko.

Le manga One Piece regorge de mystères entourant ses personnages. Shanks a été introduit dès le début de l’histoire, et reste encore aujourd’hui l’une des figures les plus importantes de l’œuvre d’Eiichiro Oda. De plus, comme il apparaît rarement dans l’intrigue, chacune de ses interventions donne lieu à des moments épiques, contribuant ainsi au charisme du capitaine de l’Équipage du Roux.

Et malgré ses apparitions limitées, il demeure l’un des personnages préférés des fans. En tant qu’un des Quatre Empereurs (ou Yonko en VO), Shanks est aussi l’un des personnages les plus puissants de tout One Piece. Par ailleurs, c’est lorsqu’il était encore enfant que Monkey D. Luffy a rencontré Shanks, et c’est justement ce dernier qui a inspiré le héros à devenir pirate et à partir à l’aventure sur les mers.

Si ses motivations restent encore bien mystérieuses à ce jour, on sait toutefois que Shanks sera l’un des personnages centraux de la Saga Finale, et qu’il est l’un des plus susceptibles de mettre la main sur le fameux One Piece tant convoité. Sans plus attendre, voici donc tout ce qu’on sait sur ce pirate aussi énigmatique que charismatique.

Shanks a volé le Fruit du Démon de Luffy au Gouvernement Mondial

crunchyroll

Luffy a acquis le pouvoir du Gomu Gomu no Mi (ou Fruit du Gum-Gum en VF) après avoir mangé par erreur le fruit que Shanks avait apporté au village de Fuchsia. Pendant longtemps, on croyait qu’il s’agissait d’un fruit de type Paramecia ordinaire conférant au corps de son utilisateur les mêmes propriétés que le caoutchouc. Cependant, le chapitre 1044 de One Piece a révélé la véritable nature du Fruit du Démon de Luffy.

Il s’agit en réalité d’un fruit de type Zoan Mythique, baptisé le Hito Hito no Mi, modèle : Nika (ou Fruit de l’Humain, version Nika). Après avoir frôlé la mort, Luffy a éveillé ses pouvoirs lors de son combat contre Kaido et s’est transformé en Nika, le guerrier légendaire considéré autrefois comme le Dieu du Soleil.

Shanks a volé ce fruit au Gouvernement Mondial, une décision très risquée. Le Gouvernement Mondial voulait désespérément ce pouvoir et a finalement réussi à le récupérer après 800 ans. Shanks semble être au courant des véritables capacités du fruit, puisqu’il n’a semble-t-il pas été surpris en découvrant la dernière affiche de prime de Luffy, où il exhibe son fameux Gear 5.

Shanks pourrait avoir du sang de Dragon Céleste

Shueisha/Eiichiro Oda

Gol D. Roger a trouvé Shanks lorsqu’il était bébé, abandonné dans un coffre au trésor à God Valley. Roger l’a recueilli et l’a élevé avec les membres de son équipage. Cependant, le flashback de God Valley révèle que Saint Figarland Garling, le commandant des Chevaliers Divins, ressemblait étrangement à Shanks dans sa jeunesse.

On peut donc facilement supposer que Shanks puisse avoir du sang de Dragon Céleste. Dans One Piece Film: Red, le Gorosei met en place une stratégie pour arrêter Uta et son plan fou de meurtre de masse. Ils décident qu’il est préférable d’éliminer une telle menace.

Cependant, le Gorosei hésite un instant avant de donner l’ordre, car elle appartient à la lignée Figarland. C’était la première fois que la série mentionnait cette lignée. Mais comme Uta est la fille adoptive de Shanks, la série n’a pas encore approfondi ce point.

Shanks est le Tueur de Haki

eiichiro oda/shueisha/toei

Même après plus de 1100 chapitres, Shanks reste le plus fort en termes de Haki. Son Haki de l’Observation et son Haki des Rois sont inégalés. De plus, Shanks est également surnommé le “Tueur de Haki”.

Il perturbe ses adversaires avec son puissant Haki des Rois et les empêche de déployer leur Haki de l’Observation. Jusqu’à présent, Shanks est le seul personnage capable d’un tel exploit. Sa vision future lui permet de prévoir des événements jusqu’à 10 secondes à l’avance, lui donnant ainsi un avantage tactique lors des combats.

Shanks a actuellement deux objectifs principaux

eichiro oda/shueisha/toei

Bien que nous ne sachions pas grand-chose des véritables motivations de Shanks, ses objectifs principaux sont de vaincre Barbe Noire et de chercher le One Piece. Shanks sait que Barbe Noire représente une menace majeure pour le monde, étant notamment celui qui est à l’origine de la cicatrice sur son visage.

Dans le chapitre 1056, il regarde la nouvelle affiche de prime de Luffy et dit à Benn Beckman qu’il est temps de trouver le One Piece. Ce chapitre implique également que Shanks attendait que Luffy éveille son Fruit du Démon avant de réellement agir.

Shanks a un lien avec le Gorosei

eiichiro oda/shueisha, toei animation

Le chapitre 907 de One Piece a choqué les fans avec la visite inattendue de Shanks à Mary Geoise. Surnommée la Terre des Dieux, il s’agit de la capitale du Gouvernement Mondial, où résident et gouvernent ses plus hauts dirigeants. Ce lieu est sous la juridiction des Chevaliers Divins, et c’est là que vivent les Dragons Célestes.

Il est presque impossible d’envahir cet endroit, mais Shanks a été accueilli par le Gorosei (ou le Conseil des Cinq Doyens). Cependant, la plus haute instance du Gouvernement mondial n’était pas très enthousiaste à l’idée de lui parler en raison des risques impliqués. Shanks dit vouloir discuter d’un “certain pirate”. Que ce pirate soit Luffy, Barbe Noire ou quelqu’un d’autre reste encore inconnu à ce jour.

Shanks est-il un méchant dans One Piece ?

crunchyroll

Shanks n’est pas un méchant dans One Piece, mais ses motivations semblent étranges. En tant que Yonko, il a voyagé depuis le Nouveau Monde jusqu’à un petit village dans East Blue. On ne sait pas non plus s’il voulait que Luffy ou quelqu’un d’autre obtienne le pouvoir de ce légendaire Fruit du Démon.

Un traducteur japonais sur Twitter/X a clarifié le dialogue de Shanks dans le chapitre 1056 : “Le kanji utilisé dans cette scène signifie ‘prendre par la force’ (奪う), ce qui suggère que Shanks prévoit de voler le One Piece à son propriétaire légitime. Il sait probablement qui est le véritable propriétaire du One Piece, c’est pourquoi il a choisi ce terme.”

Néanmoins, sa raison de vouloir le One Piece ne semble pas égoïste. Shanks n’a jamais donné l’impression d’être un personnage “maléfique”, mais il n’en reste pas moins un pirate. Oda a encore beaucoup de possibilités pour intégrer des rebondissements dans l’histoire avec le personnage de Shanks.

Maintenant que l'arc d'Egghead est terminé, l'Équipage du Chapeau va enfin débarquer à Erbaf dans le prochain arc de One Piece.