Explication de la mort de Saturn dans One Piece : comment le doyen est tué ?

Saturn comptait parmi les plus hautes figures de l’autorité mondiale, mais Imu, le mystérieux dirigeant de One Piece, l’a tué : que s’est-il vraiment passé ?

L’arc Egghead s’est terminé dans un dénouement rempli de rebondissements dans le manga One Piece, mais une scène s’est démarquée des autres : l’un des cinq doyens a passé l’arme à gauche dans le chapitre 1125, surprenant tout le monde. Or, ces vieillards tyranniques sont actuellement considérés comme les dirigeants absolus du gouvernement mondial, qui dissimule encore l’existence d’Imu : un tel décès n’a donc rien d’anodin.

Les membres du Gorosei ont quitté Mary Geoise pour apparaître sur l’île futuriste, dans un rebondissement terrifiant. Et loin de se contenter de faire acte de présence, les antagonistes ont très vite inversé la tendance dans la bataille qui faisait rage dans le pays de Vegapunk : peu de personnages ont pu leur résister, et même les coups de Luffy dans sa forme Nika n’auront pas eu beaucoup d’effets. Pourtant, Imu s’est estimé insatisfait d’un des cinq doyens, et l’a tué : comment a-t-il fait ?

Imu tue Saturn à distance dans One Piece. Le mystérieux antagoniste n’apparaît que dans une case alors que son subalterne périt dans les pages du manga.

eiichiro oda/shueisha

En effet, Imu reste à Mary Geoise tout au long de la fin de l’arc Egghead, ce qui ne l’empêche pas de contacter ses hommes. Il discute ainsi avec Saturn pour lui reprocher de ne pas avoir retenu “Joy Boy”, et c’est lui que le doyen supplie quand il meurt, ne laissant planer aucun doute sur la responsabilité de celui qui occupe le trône vacant.

Saturn a bien tenté d’expliquer ne pas avoir pu tenir tête à Luffy, dont le pouvoir est selon lui “insaisissable“, mais rien n’y a fait : Imu semble de son côté parfaitement connaître les capacités du Chapeau de Paille et s’est montré sans pitié face au membre du Gorosei.

Le corps de Saturn apparaît alors couvert de flammes noires, avant de vieillir brutalement pour finalement exploser, ne laissant derrière lui qu’un squelette. Une telle fin pose de nombreuses questions quant au pouvoir d’Imu, mais on remarque que son esthétique ressemble à celle des autres doyens, suggérant alors un lien entre les membres du Gorosei et leur leader.

Il est également possible que les flammes n’aient pas consumé le corps, mais ait plutôt représenté le pouvoir quittant le corps de Saturn : dans ce cas, Imu serait à l’origine des capacités des doyens, qui recevraient leur puissance du dirigeant.

Aucun membre du Gorosei n’est irremplaçable

Les doyens semblent invulnérables, mais Imu n’aura aucun mal à les éliminer en cas de nouvelle déception.

eiichiro oda/shueisha, toei animation

En effet, le dirigeant n’a fourni aucun effort pour tuer Saturn, et lui a aussitôt trouvé un remplaçant en la personne de Figarland Garling. Le fait qu’il ait éliminé sur un coup de colère une personne qui le servait depuis des siècles ne laisse aucun doute sur le danger qui plane au-dessus des têtes des autres doyens : en cas de nouvel échec, n’importe qui pourrait se faire rayer de la liste.

À ce stade, les capacités d’Imu, pour le moment les seules à pouvoir tuer un doyen, n’ont pas été révélées avec précision. Il faudra donc attendre encore que le manga d’Eiichiro Oda s’attarde davantage dessus dans les prochains chapitres.

Alors que le manga One Piece s’apprête à entrer dans l’arc Erbaf et ses intrigues colossales, l’anime a de son côté commencé à adapter des scènes tellement importantes que le studio a offert une promotion spéciale aux prochains épisodes.

