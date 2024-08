Pourquoi One Piece fera-t-il une nouvelle pause avant le chapitre 1123 ?

Le chapitre 1122 de One Piece va enfin sortir après une pause dans la publication du manga, mais la patience des lecteurs va à nouveau être éprouvée : le chapitre 1123 ne suivra pas tout de suite, et on vous explique pourquoi.

La publication de One Piece a été plutôt chaotique ces derniers temps. L’auteur a en effet pris plusieurs pauses, et certaines n’étaient pas prévues dans son planning habituel, qui lui offre normalement un moment de répit tous les trois chapitres. Eiichiro Oda a en effet expliqué à plusieurs reprises s’être inquiété pour sa santé, en particulier après l’annonce de la mort d’Akira Toriyama en mars 2024.

ddÀ ces préoccupations s’ajoutent d’autres contraintes pour le mangaka, entre l’adaptation en live-action de son manga par Netflix, et le remake de l’anime par Wit Studio. Les chapitres de One Piece ont donc adopté un rythme irrégulier ces derniers mois, générant frustration et craintes chez les lecteurs. D’autant plus que le manga est actuellement en plein climax d’un des arcs les plus populaires de son histoire, Egghead. Et ce n’est pas fini ! Car s’il a fallu attendre deux semaines pour obtenir le chapitre 1122, il faudra à nouveau patienter avant le 1123 : on vous explique pourquoi.

Pourquoi le chapitre 1123 de One Piece est-il retardé ?

Le chapitre 1123 de One Piece sortira avec une semaine de retard en raison des vacances d’été du magazine Weekly Shonen Jump : toutes les publications de l’éditeur seront en effet suspendues.

Il faudra donc attendre le 18 août 2024 avant de pouvoir assister à la suite des aventures des Chapeaux de Paille, sur le point de fuir l’île Egghead au profit du pays des géants, Erbaf. Mais heureusement pour les fans, Eiichiro Oda a clairement prévu un chapitre qui offrira de quoi être rassasiés : on vous en dit plus sur les spoilers du chapitre 1122 de One Piece. Un chapitre qui prévoit également de rendre hommage à My Hero Academia et son auteur Kohei Horikoshi, alors que les aventures des jeunes héros pro vont se conclure le 4 août 2024.

Et pour passer le temps avant de retrouver Luffy, son équipage et les géants, le manga aura également de nouvelles informations à se mettre sous la dent : la promesse de détails majeurs sur les personnages importants de One Piece devrait suffire à calmer l’impatience des lecteurs.