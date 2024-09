Qui est Imu dans One Piece ? Tout sur le grand vilain de la saga finale

Imu est un dirigeant aussi mystérieux que terrifiant dans One Piece, et il va jusqu’à commettre le tabou de s’assoir sur le trône vacant : qui est réellement cet antagoniste ? On vous dit tout ce qu’on sait.

One Piece ne manque ni de vilains de qualité, ni de personnages mystérieux, mais il en est un qui réunit les deux adjectifs mieux que quiconque : Imu, vu jusqu’ici comme une silhouette sombre aux grands yeux rouges, a droit à un soin tout particulier de la part de son auteur Eiichiro Oda. Et même l’anime réalisé par la Toei cultive le secret autour du personnage, s’amusant à distordre sa voix et cacher l’identité ou le genre de son doubleur.

Le mystère qui l’entoure est surtout renforcé par le danger qui émane de lui. Car loin de se contenter d’ourdir de sombres complots dans l’ombre, Imu agit, et ses apparitions sont souvent synonymes de mort. Le dirigeant est à l’origine du décès de Nefertari Cobra, mais également d’un doyen, chose que personne avant lui n’avait même imaginé pouvoir réussir. Qui est donc l’antagoniste majeur de la saga finale de One Piece ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Imu.

La référence mythologique derrière le mystérieux chef

Dans la mytholgie nordique, Imr est le nom d’un géant (ou jötunn). Or, cette ethnie est généralement utilisée pour offrir un contraste avec les différents dieux et autre figures, humaines ou non, qui peuplent le monde et s’affrontent.

eiichiro oda/shueisha, toei animation

On sait également qu’il existe un lien entre les géants et Imu, qui a conservé une relique colossale du passé avec le chapeau de Joy Boy. Enfin, les proportions du personnage posent également question : si ses mains sont basses et laissent planer le doute, sa silhouette reste élancée et sa couronne va haut dans les airs. Une chose est sûre : on peut en s’attendre à ce qu’Imu ne soit pas un simple humain.

Imu possède une arme dans One Piece

S’il ne l’utilise pas souvent, le dirigeant a tout de même déjà sorti une lame pour s’acharner sur des avis de recherche et des photographies, les découpant allègrement.

eiichiro oda/shueisha, toei animation

On ne l’a en revanche jamais vu utiliser l’arme en combat, avant tout parce que l’antagoniste n’a pour le moment pas eu l’occasion de se battre avec qui que ce soit : il peut ainsi compter sur les doyens, ou encore ses pouvoirs, qui paraissent redoutables.

Enfin, Imu semble avoir un comportement plutôt calme lorsqu’il manipule les papillons dans la chambre fleurie du château de Pangea. Ce qui ne l’empêche pas, juste après, de passer sa fureur sur des images.

Imu vise quatre personnages dans One Piece

Monkey D. Luffy, Shirahoshi, Nefertari Vivi et Marshal D. Teach ont peu de choses en commun, sinon qu’ils sont tous les quatre la cible de l’antagoniste.

crunchyroll

Leur erreur aura été d’avoir suscité l’intérêt du personnage, d’une manière ou d’une autre. Mais les intentions du dirigeant diffèrent selon les cibles. Ainsi, Shirahoshi, Luffy et Barbe noire ont droit à une certaine hostilité, quand la princesse Vivi semble privilégiée, son image restant toujours près de lui.

Bien qu’étant très intéressé par ces quatre personnages, rien ne permet de savoir avec précision ce qu’il en attend réellement à ce stade de l’histoire.

Imu pourrait être l’un des dirigeants d’il y a 800 ans grâce à son immortalité

De nombreux indices suggèrent que le personnage est immortel, et qu’il aurait déjà régné sur un pays du monde de One Piece il y a 800 ans.

eiichiro oda/shueisha, toei animation

Dans le chapitre 1086 du manga, Ivankov émet ainsi l’hypothèse que le nom complet d’Imu serait Saint Imu de la famille Nerona, l’un des dirigeants des vingt nations alliées il y a huit siècles. Le résistant montre également un livre à Sabo et mentionne une capacité qui peut accorder la jeunesse éternelle. Il est fort probable qu’il s’agisse du Fruit Ope-Ope, qui appartient désormais à Law : le don de la jeunesse éternelle fait effectivement partie de ses possibilités, mais exige un sacrifice.

Ivankov pense que quelqu’un dans l’histoire a déjà utilisé ce fruit du démon auparavant. Et il n’est pas seul à le mentionner, puisqu’on peut également compter la remarque de Nefertari Cobra. Le roi mentionne ainsi qu’un des vingt dirigeants portait le même nom que le souverain. Et considérant la manière qu’ont les Gorosei de s’adresser à Imu en le désignant comme le “créateur du monde”, il est tout à fait possible que l’antagoniste ait joué un rôle crucial dans la création du Gouvernement Mondial actuel.

Imu a un pouvoir de vie ou de mort sur les doyens

Les doyens ont la faculté de se régénérer aussitôt après avoir reçu des coups et ne vieillissent pas, une capacité qui leur viendrait directement d’Imu, qui pourrait alors la leur retirer à tout moment.

eiichiro oda/shueisha

Dans le flashback d’Ohara (20 ans plus tôt) et celui de God Valley (38 ans plus tôt), les cinq membres du Gorosei apparaissent avec la même apparence. De plus, leurs transformations sont toutes démoniaques, et leurs pouvoirs similaires, tandis qu’ils peuvent être invoqués : c’est de cette manière que Saturn fait venir ses collègues sur Egghead.

Bien que Saturn ait été effrayé par les pouvoirs sans précédent de Luffy, ce dernier n’a pas pu lui infliger de dommages permanents. Mais Imu, lui, a tué le doyen sans effort, à distance, et de manière définitive en le faisant vieillir, brûler puis exploser.

Imu est donc non seulement capable de contacter ses subordonnés par la télépathie, mais aussi de leur voler leur vie. Pire : bien que conscient que le dirigeant est responsable de son sinistre sort, Saturn continue de le vénérer et l’appelle toujours “seigneur“.

Le manga One Piece a mis le cap sur l’arc Erbaf et ses nouvelles intrigues, tandis que l’anime a de son côté commencé à adapter des scènes particulièrement importantes, au point que la Toei leur a réservé une promotion spéciale.