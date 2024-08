Qui est l’Homme à la cicatrice de feu dans One Piece ? Les théories sur ce mystérieux personnage

Parmi les nombreux mystères dans One Piece, l’Homme à la cicatrice de feu est l’un de ceux qui suscitent le plus de questions chez les fans. Alors, qui peut bien être ce personnage énigmatique ?

One Piece est actuellement dans sa Saga Finale, ayant ainsi levé le voile sur plusieurs mystères du passé. Alors que l’arc d’Egghead est sur le point de se terminer, l’histoire révèle beaucoup de choses sur le Siècle Oublié et Joy Boy.

Cependant, l’un des derniers mystères du manga a à peine été exploré. L’œuvre du célèbre Eiichiro Oda mentionne rarement le fameux Homme à la cicatrice de feu, mais maintenant que nous approchons de l’arc final, nous devrions en apprendre bientôt davantage à son sujet.

L’Homme à la cicatrice de feu sera vraisemblablement l’un des personnages les plus importants de la Saga Finale. Luffy et son équipage ne peuvent pas atteindre Laugh Tale sans lui. Par conséquent, il est actuellement l’homme recherché par les Pirates de Barbe Noire. Pour l’instant, Luffy et les autres ignorent qui il est, mais ils partiront à sa recherche dès qu’ils prendront conscience de son importance.

L’Homme à la cicatrice de feu est essentiel pour trouver le One Piece

Toei Animation

Dans le chapitre 1056 de One Piece, Killer et Eustass Kid se préparent à partir pour Erbaf (ou Elbaf). Killer dit qu’ils doivent mettre toutes leurs forces dans “cette tâche” s’ils veulent gagner la guerre pour le One Piece. Kid se demande s’il parle de la localisation de cet homme.

Il ajoute également qu’il ne pense pas que cet homme soit à Elbaf. Dans le chapitre 1081, un bref flashback montre Kuzan discutant avec les Pirates de Barbe Noire. Alors que l’équipage est confus par la présence de Kuzan, Catarina Devon lui demande s’il a des informations sur l’Homme à la cicatrice de feu.

La route pour trouver Laugh Tale est mentionnée dans les Road Ponéglyphe, et l’équipage en possède des copies de trois d’entre eux. Cependant, l’emplacement du quatrième reste inconnu.

Barbe Noire dit que l’Homme à la cicatrice de feu en possède un, et Laffitte ajoute que cet homme peut être trouvé sur un navire complètement noir et que ceux qui naviguent près de lui sont engloutis par des tourbillons géants. Il pourrait même posséder le pouvoir d’un Fruit du Démon selon le Commandant de la 5e Flotte de Barbe Noire.

Qui est le plus susceptible d’être l’Homme à la cicatrice de feu ?

Toei Animation

Jusqu’à présent, il n’y a aucun indice sur l’identité de cet homme. Kuzan montre sa cicatrice de brûlure et plaisante à ce sujet, mais Vasco Shot dit que l’ancien Amiral n’a obtenu cette cicatrice que récemment. La théorie la plus plausible pour le moment est que cet homme est l’un des Pirates de Roger.

Nous savons que le Road Ponéglyphe manquant se trouvait sur l’Île des Hommes-Poissons, donc seuls les Pirates de Roger devraient connaître son emplacement. Le manga n’a pas encore révélé le statut de la plupart des pirates, il pourrait donc s’agir de l’un d’eux.

Les Pirates de Roger ne connaissent pas seulement la véritable histoire du monde, mais ils savent aussi qu’ils doivent préparer le chemin pour la génération future et le successeur de Joy Boy. Par conséquent, l’un d’entre eux pourrait probablement être en train de se cacher, attendant la bonne personne pour le rejoindre et acquérir le dernier Road Ponéglyphe.

Ils ne peuvent également pas laisser des personnes comme Barbe Noire mettre la main sur le One Piece, ce qui ne ferait qu’apporter plus de destruction dans le monde. Par conséquent, isoler le Ponéglyphe est la manière la plus sûre de le protéger.

Un autre candidat possible est Haguar D. Sauro. Non seulement il appartient au fameux Clan du D, mais il a aussi une cicatrice à cause de Kuzan. L’arc d’Egghead dans One Piece révèle que l’ancien Vice-Amiral de la Marine est actuellement en vie et qu’il étudie les Ponéglyphes pour en apprendre davantage sur le Siècle Oublié. Compte tenu du rôle actuel de Haguar, il ne serait pas surprenant qu’il connaisse l’emplacement ou le contenu du quatrième Road Ponéglyphe.

Cela ferait écho avec la théorie de Shiryu, qui pense que l’Homme à la cicatrice de feu est membre du Gouvernement mondial, et que le fait de détenir ne serait-ce qu’un seul des Road Ponéglyphes permettrait d’empêcher les pirates d’atteindre le One Piece tant convoité.

