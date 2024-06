One Piece Chapitre 1119 : Qui sont vraiment Gaimon et Sarfunkel ?

Le chapitre 1119 va nous montrer les personnages préférés d’Eiichiro Oda, mais avec le temps, certains lecteurs pourraient avoir oublié qui sont réellement Gaimon et Sarfunkel.

Le climax d’Egghead offre de nombreuses scènes palpitantes, entre les combats de Luffy et Bonney sous leur forme Nika et l’éveil du géant d’acier, qui protège l’escargophone de Vegapunk. Mais au milieu des affrontements, l’auteur de One Piece, Eiichiro Oda, continue d’ajouter des détails aussi cruciaux qu’amusants, faisant toujours plus fourmiller de vie son œuvre.

On a ainsi découvert que le géant d’acier avait plus d’un secret, dont certains s’étaient perdus à la traduction, et le chapitre 1119 s’amusera également à faire apparaître deux personnages qui pourraient passer inaperçus pour les lecteurs les plus pressés. Il s’agit pourtant des préférés du mangaka : Gaimon et Sarfunkel vont en effet être de la partie. Et pour ceux qui auraient besoin d’un petit rappel, on vous explique tout sur ce duo très particulier.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui sont Gaimon et Sarfunkel dans le manga One Piece ?

Gaimon et Sarfunkel sont deux personnages coincés respectivement dans un coffre et un tonneau. Gaimon est apparu pour la première fois dans le chapitre 22 de One Piece, tandis que Sarfunkel est dévoilée dans le chapitre 620. Leur nom est une contrepèterie du duo de chanteurs Simon & Garfunkel.

eiichiro oda/shueisha

Dans le manga, Luffy et Nami font la rencontre de Gaimon sur l’Île des Animaux Rares, à East Blue – pendant que Zoro roupille dans le bateau. Voulant d’abord protéger son “trésor”, l’étrange bonhomme vivant dans un coffre s’amusera à imposer des épreuves aux deux pirates. Mais il finira par découvrir que les autres coffres qu’il défend sont en réalité vides depuis longtemps. Il décide alors de protéger autre chose : les animaux de son île. Ce qui explique pourquoi il ne suivra pas Luffy malgré la proposition du Chapeau de Paille de l’intégrer à son équipage.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le bonhomme n’est certainement pas né dans son coffre : il s’est retrouvé coincé suite à une chute aussi absurde que malheureuse, alors que son équipage de pirate recherchait un trésor sur ces terres. Résigné et abandonné par ses camarades, il finira par vivre dans le contenant et rencontrera Luffy deux décennies plus tard.

Sarfunkel apparaît pour la première fois en couverture du chapitre 620. Son histoire est plus nébuleuse : on sait seulement qu’elle apparaît quelques années après le passage des Chapeaux de Paille et qu’elle se lie d’amitié avec Gaimon. Elle aussi est coincée, mais dans un tonneau, presque entièrement recouvert de ses longs cheveux blonds.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le couple n’a pas un rôle capital dans l’histoire de One Piece, mais Eiichiro Oda avait expliqué en 2001 que Gaimon était son personnage préféré dans le premier One Piece Color Walk, qui réunit les pages en couleurs de plusieurs chapitres.

D’après les spoilers du chapitre 1119, le duo sera montré comme le reste des personnages réagissant aux révélations de Vegapunk… ce qui peut paraître absurde, puisqu’aucun des deux n’aura accès à un escargophone capable de transmettre l’enregistrement ! Mais un tel détail ne risquera pas de déranger, face à la bizarrerie insouciante que le couple peut représenter.

L’article continue après la publicité