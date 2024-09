Qui fait partie de l’Équipage du Roux dans One Piece ? Tout savoir sur les pirates de Shanks

Shanks, le fameux capitaine de l’Équipage du Roux, est prêt à jouer un rôle majeur dans la Saga Finale de One Piece. Voici tout ce que nous savons sur ce célèbre équipage pirate jusqu’à présent.

Nous rencontrons l’Équipage du Roux assez tôt dans One Piece. Ils visitaient souvent le village de Fuchsia, où ils ont rencontré le jeune Monkey D. Luffy. C’est grâce à cet équipage que le protagoniste a rêvé de prendre la mer pour devenir lui-même un pirate et qu’il s’est lancé dans une grande aventure.

L’article continue après la publicité

Malgré leur lien, Luffy et l’Équipage du Roux ne se sont pas revus depuis longtemps. Mais nous savons que leurs retrouvailles approchent, car l’équipage pirate, et surtout Shanks, jouera un rôle important dans la guerre finale, et possiblement dans l’arc Elbaf (ou Erbaf). Cependant, nous ne savons pas encore de quel côté ils se rangeront.

L’article continue après la publicité

Bien que ce groupe soit très important pour l’intrigue, nous n’avons en réalité que très peu de détails à son sujet. Shanks et son équipage apparaissent rarement dans l’histoire. Mais quand ils le font, c’est suffisamment percutant pour marquer les fans et nous rappeler leur importance, et c’est pour cela que nous allons nous concentrer sur eux dans cet article.

L’article continue après la publicité

L’un des équipages les plus dangereux de One Piece

Étant donné que Shanks est l’un des Yonko (ou les Quatre Empereurs en VF), son équipage est par conséquent l’un des groupes les plus dangereux de One Piece.

Toei Animation

Les Yonko figurent parmi les personnages les plus puissants de tout le manga d’Eiichiro Oda. Avant l’ellipse, les Quatre Empereurs étaient Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et Shanks. Après la bataille de Marineford, Barbe Blanche a été remplacé par Marshall D. Teach, aka Barbe Noire. Et par la suite, Kaido et Big Mom ont également été vaincus, laissant ainsi leur place à Luffy et Baggy le Clown.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela signifie que Shanks est le dernier Yonko restant du groupe d’origine, et il pourrait donc bien être le plus dangereux. Cela semble être le cas, car lui et son équipage sont redoutés dans le monde des pirates. Même les Amiraux de la Marine se méfient de l’Équipage du Roux.

L’influence de Shanks et de son équipage est devenue évidente lors de la bataille de Marineford. Lorsque le combat était à son apogée, leur seule présence sur le champ de bataille a suffi à tout arrêter. Nous voyons ensuite d’autres exemples de leur réputation lorsqu’ils détruisent l’Équipage de Kid durant l’arc Egghead.

L’article continue après la publicité

Et dans le chapitre 1126 de One Piece, l’Équipage du Roux a donné une nouvelle raison d’être craint par tout le monde. Lorsque le Barto Club, dirigé par Bartolomeo, tombe sur l’un de leurs territoires, ils sont pris dans un test de loyauté cruel et finalement, leur navire est détruit par l’équipage du Yonko.

L’article continue après la publicité

Qui fait partie de l’Équipage du Roux ?

L’Équipage du Roux est composé de puissants individus et est dirigé par le mystérieux Shanks.

L’article continue après la publicité

Toei Animation

Bien que la taille de l’équipage soit assez grande (mais toujours plus petite que celle de la plupart des équipages de Yonko), nous n’avons rencontré que quelques-uns de ses membres jusqu’à présent. En dehors du capitaine, il y a un second et huit Officiers (ou Grands Lieutenants).

Voici les principaux membres connus de l’Équipage du Roux :

Benn Beckman – Second

Lucky Roux – Officier et cuisinier

Yasopp – Officier et tireur d’élite

Bonk Punch – Officier et musicien

Monstar – Officier et musicien

Building Snake – Officier et navigateur

Hongo – Officier et médecin

Limejuice – Officier

Howling Gab – Officier

Rockstar – Membre de l’équipage et messager

En dehors des Officiers, il y a de nombreux membres de l’équipage dont le nom est inconnu dans l’Équipage du Roux. La musicienne mondialement connue et fille adoptive de Shanks, Uta – introduite dans One Piece Film : Red – faisait également partie du groupe lorsqu’elle était enfant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En tant que Yonko, Shanks a beaucoup d’influence sur le Nouveau Monde. Il accorde sa protection à plusieurs équipages pirates en échange de leur loyauté (similaire à la Grande Flotte du Chapeau de Paille de Luffy). Nous en rencontrons certains dans One Piece :

L’Équipage de la Flaque, dirigé par Croâtini

Le Social Club, dirigé par Fugah

L’Équipage des Bourrrgeois, dirigé par Brululu

L’Équipage des papillons de nuit, dirigé par Linaria

L’Équipage de pirates sans nom dirigé par Olly

Ils ont tous des primes élevées

En dehors de leur navire, l’équipage est également connu pour leurs primes élevées. Nous ne connaissons les chiffres que pour deux membres – Shanks et Rockstar – mais compte tenu de leur réputation, il y a fort à parier que Beckman et les Officiers ont eux aussi des primes élevées.

L’article continue après la publicité

Toei Animation

La prime actuelle de Shanks est de 4 048 900 000 berrys, ce qui est l’une des primes les plus élevées de tout One Piece. Rockstar, au moment de son intégration, avait une prime de 94 000 000 de berrys sur sa tête et était encore considéré comme une recrue. Donc, les primes des autres membres doivent être d’au moins de 100 000 000 de berrys.

L’article continue après la publicité

L’Équipage du Roux navigue à travers le Nouveau Monde à bord de leur navire, le Red Force. Bien qu’il soit incertain à quel moment ils l’ont obtenu, puisqu’ils avaient un autre navire lors de leur visite au village de Fuchsia, cela a dû se produire avant la bataille de Marineford.

L’article continue après la publicité

Shanks a une énorme influence sur Luffy

Comme nous le savons tous, Luffy a été grandement influencé par Shanks lors de son séjour au village de Fuchsia. Il a été émerveillé par les aventures de l’Équipage du Roux et voulait naviguer avec eux. Shanks, à son tour, a vu en Luffy son ancien capitaine, Gol D. Roger.

Toei Animation

Bien que les deux n’aient pas passé beaucoup de temps ensemble, ils ont tous deux marqué la vie de l’autre de manière permanente. Shanks a sacrifié son bras pour sauver Luffy d’un Roi des Mers et lui a ensuite donné son précieux chapeau de paille, croyant en son rêve de devenir le prochain Roi des Pirates.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Luffy ne sait toujours pas que le chapeau de paille appartenait à l’origine à Roger. Pour lui, c’est un trésor car il a été offert par Shanks. L’amour qu’il porte envers ce chapeau montre clairement à quel point le Roux compte pour lui.

Malgré les motivations douteuses de Shanks, il a toujours veillé sur Luffy et célébré l’augmentation de la prime du jeune pirate. Il a également rencontré Ace et veillé à lui donner un enterrement digne après la bataille de Marineford. Plus récemment encore, il a testé la loyauté de Bartolomeo envers Luffy dans le chapitre 1126.

L’article continue après la publicité

En dehors de Luffy et Shanks, l’Équipage du Chapeau de Paille a un autre lien avec l’Équipage du Roux. En effet, Usopp est le fils de Yasopp, mais ce dernier a quitté Bankina, la mère d’Usopp, ainsi que le village de Sirop pour une vie en mer. Lorsque les deux équipages se retrouveront, père et fils se rencontreront pour la première fois depuis des années.

L’article continue après la publicité

Étant donné que nous sommes maintenant bien avancés dans la Saga Finale de One Piece, nous devrions voir davantage l’Équipage du Roux à partir de maintenant et ainsi apprendre à mieux les connaître. Nous découvrirons également enfin les origines de Shanks et les mystères qui l’entourent.

L’article continue après la publicité

Pour en savoir plus sur le merveilleux monde de One Piece, voici le pouvoir que donne le One Piece au Roi des Pirates. Vous pouvez aussi consulter notre guide sur les Dix Capitaines Géants de l’Équipage de Barbe Noire, ou encore celui sur Imu.