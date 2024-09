Les cinq prochains épisodes de One Piece sont si importants qu’ils ont droit à leurs posters

L’anime One Piece est entré dans une des phases les plus importantes de l’arc Egghead, et les cinq prochains épisodes ont chacun droit à une promotion spéciale.

L’anime One Piece est entré avec fracas dans la saga finale en présentant l’arc Egghead aux spectateurs. Si l’arc en question s’est achevé dans le manga d’Eiichiro Oda qui va passer à celui d’Erbaf, la série de la Toei a quant à elle commencé le virage vers une des intrigues les plus importantes de l’histoire de pirates.

Le flashback autour de la Rêverie a commencé, et la vérité autour de la mort de Nefertari Cobra va en effet déclencher de nombreux événements marquants. Et pour l’occasion, le studio d’animation met tout en œuvre pour promouvoir les prochains épisodes, qui seront particulièrement impactants pour la suite de l’anime.

De la Rêverie à l’attaque la plus puissante de Koby, les spectateurs vont en effet devoir se préparer pour une partie bien remplie de l’adaptation de l’arc Egghead. Posters avec de nouvelles illustrations de personnages cruciaux, distribution de flyers annonçant les dates à ne pas manquer, tout est bon pour s’assurer que le public soit au rendez-vous.

Sur X/Twitter, un compte populaire consacré à One Piece dévoile les affiches et explique que le studio “distribue même des posters pour informer les gens au Japon que les prochains épisodes vont être énormes,” avant de préciser différentes intrigues qui seront couvertes par l’anime :

La rencontre entre Cobra, Imu et les Cinq Doyens

L’arrivée dramatique de Sabo dans la salle

Le deuxième round entre Garp et Aokiji

L’attaque surpuissante de Koby

Et pour ceux qui se demandent quelles dates sont à marquer d’une pierre blanche pour retrouver les épisodes importants de One Piece, vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier prévu :

Épisode 1118 : 8 septembre 2024

Épisode 1119 : 15 septembre 2024

Épisode 1120 : 22 septembre 2024

Épisode 1121 : 6 octobre 2024

Épisode 1122 : 13 octobre 2024

Forcément, devant une telle campagne promotionnelle, les fans de l’anime n’ont pas manqué de partager leur curiosité et leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

“Le Japon a toujours les promos les plus cool ! Mais pour être honnête, rien ne vaut le fait de voir ces moments épiques à l’écran,” écrit ainsi un fan, ce à quoi un autre ajoute : “S’ils font ça pour Imu et Garp, Luffy vs Kizaru va aller jusqu’à prendre le contrôle de Times Square.“

L’anime est entré dans la saga finale de One Piece et poursuit son adaptation d’Egghead, tandis que le manga a déjà levé l’ancre pour se diriger vers la suite de l’aventure de Luffy, avec l’arc Erbaf : on vous en dit plus ici.