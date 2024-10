Pourquoi l’épisode 1123 de One Piece sera retardé d’une semaine ?

L’épisode 1123 de l’anime One Piece a été reporté d’une semaine, mais le studio a de bonnes raisons de décaler sa sortie et ne laissera pas les spectateurs sans rien : on vous explique tout.

Alors que le manga One Piece a déjà entamé le deuxième arc de la saga finale, l’anime en est de son côté en plein dans celui d’Egghead. Et les aventures de Luffy et compagnie ont commencé à prendre une tournure bien plus épique qu’au départ : de nombreuses révélations ont déjà été faites et l’heure des combats a sonné, les épisodes enchaînant les rencontres sportives entre les différents groupes de personnages.

L’article continue après la publicité

Pourtant, les spectateurs vont devoir se préparer à une prochaine pause dans la sortie de l’adaptation de l’œuvre d’Eiichiro Oda par le studio Toei animation. L’anime qui est en plein dans des intrigues palpitantes a en effet déjà annoncé le report de l’épisode 1123 de One Piece, initialement attendu pour le 20 octobre : on vous explique pourquoi et ce qui attend les fans à la place.

L’article continue après la publicité

Pourquoi l’épisode 1123 de One Piece a été retardé ?

L’épisode 1123 de One Piece sortira le 27 octobre 2024 après avoir laissé la place à un “projet spécial” le 20 octobre, pour célébrer le 25e anniversaire de l’anime.

L’article continue après la publicité

“Le nouvel épisode spécial pour le 25e anniversaire de One Piece, ONE PIECE FAN LETTER, sera diffusé le 20 octobre, remplaçant dans le même temps l’épisode 1123 de One Piece.“

Le studio va ainsi diffuser un court-métrage adaptant le recueil de nouvelles Straw Hat Stories écrit par Tomohito Ohsaki. Le projet intitulé One Piece Fan Letter sera réalisé par Megumi Ishitani et Keisuke Mori, tous deux déjà connus pour leur implication sur des épisodes de la série.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

S’il faudra prendre son mal en patience pour assister à la suite de l’arc Egghead, la présence des deux animateurs à la barre du projet a de quoi réjouir certains fans, mais l’idée de devoir attendre avant la suite de One Piece en refroidit d’autres qui n’ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux : “On va juste avoir droit à un épisode filler de qualité cinéma, je ne vois pas en quoi ça mérite d’être aussi hype alors que ce ne sera même pas canon,” fait ainsi remarquer un internaute sur X, tandis qu’un autre rétorque : “C’est pas grave, on va avoir la masterclass Ishitani + Soty.“

De son côté, le manga s’est engagé dans l’arc Erbaf en dévoilant un premier géant se faisant passer pour un “Dieu Soleil” : le chapitre 1129 de One Piece dévoilera son identité et sera surtout l’occasion de révéler une nouvelle attaque de Luffy.