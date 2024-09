L’épisode 1120 de One Piece dévoile ce perso mystérieux d’une manière inattendue

L’anime One Piece est actuellement en plein dans l’arc Egghead, et l’épisode 1120 a enfin introduit ce personnage aussi mystérieux qu’influent. Cependant, il y a un détail en particulier concernant son apparence qui a soulevé énormément de questions de la part des fans.

L’anime One Piece vient de conclure le flashback de la Rêverie et montrera l’affrontement entre Garp et Aokiji (ou Kuzan) dans l’épisode 1121. Cependant, c’est l’épisode 1120 sorti hier qui a créé de la confusion parmi les fans, car ils ont enfin pu assister à l’introduction de Saint Figarland Garling dans l’anime.

Ce Dragon Céleste n’est autre que le Commandant en chef des Chevaliers Divins, et depuis que les fans l’ont découvert dans le manga d’Eiichiro Oda, beaucoup sont convaincus que Shanks et lui serait lié. En effet, certains ont vu des similitudes entre le fameux capitaine de l’Équipage du Roux et Garling dans sa jeunesse. Cependant, Shanks est roux, tandis que Garling a des cheveux blond-grisâtres dans l’anime.

Les fans s’inquiètent d’une éventuelle erreur de design. Cependant, Garling est assez âgé, et c’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’il ait cette couleur de cheveux. De plus, nous avons un aperçu du jeune Garling dans le flashback de God Valley, ce qui répondra probablement aux interrogations des fans.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit blond », écrit un fan sur X/Twitter.

Un autre ajoute : « Je m’attendais pourtant aux cheveux roux. »

« Dans la plupart des cas, les cheveux roux deviennent blonds avec l’âge, pas gris. Donc, le fait qu’il soit blond ne l’exclut pas d’une relation avec Shanks, cela pourrait même l’indiquer davantage », ajoute un troisième.

« Ses cheveux n’étaient pas dessinés comme ceux de Shanks dans le manga. Il était évident qu’il n’aurait pas de cheveux roux, mais il semble que beaucoup de gens ne l’aient pas compris », commente un quatrième.

Alors que quelques fans reprochaient à Toei Animation d’avoir mal interprété la couleur des cheveux de Garling, un internaute explique : « C’est amusant de voir des gens dire que Toei a gâché les couleurs, alors que nous n’avons littéralement jamais eu le schéma de couleurs de Garling jusqu’à maintenant. J’ai toujours pensé que Garling n’avait pas les cheveux roux, car ses cheveux n’étaient pas ombrés comme ceux de Shanks. »

Maintenant que l’arc Egghead est terminé dans le manga, l’Équipage du Chapeau de Paille et ses alliés vont se lancer dans une nouvelle aventure sur Erbaf (ou Elbaf), l’île des Géants que beaucoup étaient impatients de découvrir.

Et pour en apprendre encore davantage sur One Piece, découvrez quel est le pouvoir conféré par le fameux One Piece au Roi des Pirates, ou encore pourquoi le manga a failli être annulé avant de finalement sauver le Shonen Jump.