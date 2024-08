La voix du vilain principal de One Piece devrait enfin être révélée dans l’épisode 1117

L’anime One Piece est en plein arc Egghead, et devrait révéler pour la première fois la voix d’un personnage emblématique, six ans après sa première apparition.

L’épisode 1117 de One Piece se fait désirer : retardé pour pouvoir présenter un récapitulatif sur les révolutionnaires, il permettra aux fans de s’habituer un peu plus à la nouvelle voix de Sabo après le changement de doubleurs. Mais c’est surtout pour la révélation d’un autre doubleur qu’il s’apprête à faire que ce nouveau volet est attendu.

Les spectateurs pourront en effet découvrir ce qui est vraiment arrivé durant la Rêverie : le frère de Luffy va retrouver l’armée révolutionnaire et raconter tout ce à quoi il a assisté, y compris la mort de Nefertari Cobra. Alors que le monde entier le croit coupable du meurtre du souverain, la réalité est tout autre : c’est dans un flashback qu’on devrait enfin assister à la conversation entre Imu et Cobra. Et ce sera justement la première fois que les fans de One Piece entendront la voix du mystérieux Imu.

Crunchyroll

L’intrigant dirigeant du monde est apparu pour la première fois dans le chapitre 906, publié en juin 2018. Sa silhouette est depuis revenue de nombreuses fois dans les pages du manga d’Eiichiro Oda, mais peu de détails supplémentaires ont été apportées depuis. Or, le doublage représente une mine d’or d’informations pour les fans : on peut ainsi déterminer le genre et l’âge d’un personnage, mais aussi obtenir d’autres précisions sur son caractère, selon la prononciation de certains mots et les intentions données par le seiyu (doubleur dans l’animation japonaise).

Forcément, les fans n’ont pas manqué de faire part de leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. C’est sur X qu’un compte populaire partage : “Je suis super excité à l’idée d’entendre bientôt la voix d’Imu, après 6 ans on va enfin avoir un premier aperçu du vilain principal de One Piece.” Ce à quoi un autre compte réputé répond : “Imaginez la Toei censure sa voix, ou lui donne une voix féminine ! (Oui, je sais qu’Imu est masculin à cause du suffixe japonais ‘sei’)“

Un fan a une autre idée quant à la révélation du genre d’Imu dans l’anime One Piece : “Je pense que la meilleure chose à faire serait de rendre presque impossible la distinction du genre en enregistrant des voix masculine et féminine et en les mixant.” Mais certains ne sont pas de cet avis : “Pas forcément, ils peuvent utiliser une voix et la changer quand le visage sera révélé. C’est ce qu’ils ont fait dans Naruto avec Tobi, quand on a dit que c’était Madara, puis une deuxième fois quand on a révélé que c’était Obito.“

Il faudra attendre le 1er septembre pour découvrir de nouveaux détails sur Imu dans l’épisode 1117, mais l’histoire de Luffy est loin d’être terminée. Alors que l’anime One Piece doit encore présenter des moments forts d’Egghead, le manga a quant à lui commencé son périple pour l’arc Erbaf.