L’épisode 1114 de One Piece dévoilera enfin la technique ultime de Garp

Dans l’épisode 1114 de One Piece, Garp dévoilera enfin sa technique ultime, Galaxy Impact, et les fans sont plus qu’excités que jamais.

One Piece a suivi de nombreux points de l’intrigue dans l’arc Egghead. Bien que l’accent soit principalement mis sur l’Équipage du Chapeau de Paille et leur aventure sur l’île futuriste, nous découvrons également la mort du roi Nefertari Cobra à travers le flashback de Sabo, mais nous pouvons également voir Monkey D. Garp et le SWORD sauver Koby sur Hachinosu (ou l’Île de Ruche, aussi appelée Île des Pirates).

Le voyage de Garp et de son équipe vers l’île des pirates mène à une grande bataille entre eux et l’Équipage de Barbe Noire (du moins ceux qui sont présents sur l’île). Et cela inclut Kuzan, ancien amiral de la Marine, qui est maintenant en charge de la 10e flotte de Barbe Noire en devenant l’un des Dix Capitaines Géants.

Mais avant de voir le très attendu affrontement entre Garp et lui, nous voyons le vieux vice-amiral semer le chaos sur l’île dès son arrivée. Avec une île pleine de pirates notoires, Garp lance son fameux Galaxy Impact, laissant tout autour de lui en ruines.

MANGA Plus

Galaxy Impact est la technique la plus puissante de Garp révélée à ce jour. Pour cette technique, il donne un coup de poing imprégné de Haki, créant ainsi une onde de choc dévastatrice.

L’épisode 1114 de One Piece adapte enfin ce moment emblématique du manga. L’épisode, intitulé « Pour le bien du protégé ! Le Poing du Vice-Amiral Garp ! », sera diffusé le 4 août 2024.

Inutile de dire que les fans sont impatients de voir cette scène enfin animée. Et ils ont de très grandes attentes, étant donné l’importance de cette scène et la qualité de l’animation que Toei a démontrée récemment. Un bon exemple est le très apprécié épisode de Shanks vs. Kid.

« Garp s’apprête à lâcher le coup de poing de haki le plus fou en 1080p », a écrit un internaute sur X/Twitter, rejoint par un autre qui a dit : « Oh, Toei va se déchaîner avec celui-ci. »

« Je ne peux pas attendre cet épisode », a commenté un troisième, tandis qu’un quatrième ajoutait : « MON ROI GARP EST ENFIN LÀ ! »

Le 4 août sera une journée excitante pour les fans de la série. Non seulement l’épisode 1114 de One Piece sera diffusé ce jour-là, mais le chapitre 1122 sortira également le même jour.

Le 4 août sera une journée excitante pour les fans de la série. Non seulement l'épisode 1114 de One Piece sera diffusé ce jour-là, mais le chapitre 1122 sortira également le même jour.