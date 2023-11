One Piece Épisode 1083 : Date de sortie et spoilers

L’épisode 1083 de One Piece présentera du changement dans le Nouveau Monde. On vous donne la date et l’heure de sortie et ses principaux spoilers.

One Piece abordait un moment choquant dans l’épisode précédent, alors que Shanks submergeait un Amiral de son Haki. Bien qu’étant à plusieurs kilomètres de distance, il attaquait Ryokugyu avec son Haki des Rois et communiquait avec lui. En réponse, l’Amiral admettait sa défaite et quittait le pays. Luffy a également remarqué la présence de son ami, mais l’a gardé pour lui. De plus, l’épisode révélait des informations importantes sur l’arme antique Pluton.

Elle se trouve à Wano depuis le Siècle Oublié, et son déchaînement reviendrait à “ouvrir les frontières”. Alors que l’épisode 1082 se concentrait sur le dévoilement de plusieurs mystères, nous verrons des changements significatifs dans le prochain. Date et heure de sortie, spoilers : tout ce qu’on sait sur l’épisode 1083 de One Piece.

L’épisode 1083 de One Piece sera diffusé le 12 novembre sur Crunchyroll. Et d’après leur calendrier de sorties de la semaine, cet épisode sera disponible dès 9h.

À quoi faut-il s’attendre dans l’épisode 1083 de One Piece ?

L’épisode 1083 de One Piece est intitulé “Un monde en mouvement. La création de la Cross Guild!” Maintenant que Caborage et Chavipère ont mis de côté leurs différends, ils prévoient de rester à Wano et d’aider Momonosuke. Ils décident donc de transmettre la responsabilité de la principauté à Carrot.

Pendant ce temps, Sukiyaki révèle enfin son identité à Momonosuke et Hiyori, et la famille partage un moment émotionnel. Il parle également à tout le monde de Pluton, et Caribou s’avère également à l’écoute. Plus tard, Momo cherche Zoro pour apprendre le maniement de l’épée, mais il découvre que les Chapeaux de Paille sont déjà en train de partir.

crunchyroll

Luffy, Kidd et Law se disputent sur la prochaine destination car ils ne veulent pas aller dans la même direction. Ils voient aussi une affiche de la Cross Guild avec Baggy apparaissant comme le nouveau leader de Crocodile et Mihawk. Law pense que Baggy doit être quelqu’un d’incroyable s’il est capable de diriger de tels hommes, mais Luffy n’est pas du même avis.

La Cross Guild distribue des primes contre des officiers de la Marine. Kidd parle d’un homme “marqué par les flammes“, qui aurait des informations sur le One Piece. La série n’a pas encore révélé qui est cet homme. Enfin, Yamato décide de rejoindre l’équipage et de vivre comme Oden.