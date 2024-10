L’auteur de One Piece confirme que Shanks est le pirate le plus spécial du manga

Shanks n’est pas seulement l’un des personnages les plus importants de One Piece, il est aussi l’un des plus puissants, et Eiichiro Oda explique enfin pourquoi il est le pirate le plus spécial.

Shanks cultive le mystère dans One Piece : l’Empereur possède l’un des Haki les plus écrasants, sa puissance suffit à faire trembler quiconque se retrouve sur son chemin ou entend son nom, et pourtant on ne sait toujours pas quelles sont ses véritables intentions. En effet, si la logique suggère qu’il s’est lancé comme tous les autres après le trésor du roi des pirates, d’autres indices peuvent laisser planer un certain doute.

Mais l’énigme autour du capitaine va bien au-delà de ses seules intentions quant au One Piece ou Luffy : on retrouve notamment dans son arsenal une attaque particulière, source de jalousie et d’inquiétude pour de nombreux pirates. Il faut dire que le “Trépas Divin”, ou “Kamusari“ en version originale, n’a pas été inventé par le Roux, mais par une autre figure encore plus emblématique de One Piece, à savoir Gol D. Roger lui-même.

Shanks s’en sert lorsqu’il s’oppose à Eustass Kid, ne laissant aucune chance au pirate et à son équipage, coupant le navire de son ennemi en deux sans la moindre difficulté. Et pour la première fois, Eiichiro Oda est revenu sur les circonstances de l’apprentissage d’une telle technique, à l’occasion d’une session de questions-réponses dans le Weekly Shonen Jump.

“Questions-réponses spéciales d’Oda – la 5ème question !“

Lorsqu’un lecteur demande à l’auteur si Shanks a appris le Trépas Divin sous les conseils de Roger ou en l’imitant, le mangaka répond : “Il s’en est souvenu parce qu’il a toujours admiré Roger. Ce n’est pas quelque chose que n’importe qui parmi les pirates de Roger aurait pu imiter, ce qui montre à quel point le talent de Shanks est impressionnant.“

Shanks sera inévitablement amené à intervenir de nouveau dans One Piece, alors que le manga continue d’explorer la saga finale et que les personnages les plus importants pour la suite ont été révélés.

De son côté, Luffy a posé le pied sur l’île d’Erbaf, signe qu’il est temps de se lancer dans un nouvel arc aux côtés des géants : après une nouvelle pause, One Piece présentera davantage le pays de Warland dès le 10 novembre 2024 dans un chapitre 1131 déjà très attendu par les lecteurs.