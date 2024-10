L’auteur de One Piece confirme que cet Amiral est bien un traître

Alors que le manga est entré dans l’arc Erbaf, Eiichiro Oda a révélé qu’un Amiral de la Marine était bien un traître au Gouvernement Mondial.

Les amiraux dans One Piece sont clairement la force de frappe de la Marine. Ils comptent parmi les personnages les plus puissants de l’univers, et même les pirates les plus cinglés évitent soigneusement de les provoquer, conscients que les conséquences peuvent facilement franchir toutes les limites. Et pourtant, il est un amiral qui s’est rangé du côté de l’équipage du Chapeau de Paille.

En effet, le manga ne s’arrête pas qu’à son histoire, et une partie des tomes réservée aux questions des fans a offert à Eiichiro Oda l’opportunité de confirmer une théorie concernant Kizaru, alias Borsalino dans One Piece. C’est dans le volume 110 de One Piece que l’auteur a ainsi répondu à une grande interrogation de ses lecteurs, dans des propos rapportés depuis sur des comptes populaires sur X.

“Oda révèle la vraie identité de celui qui a donné de la nourriture à Egghead“

Lorsqu’un fan demande à Eiichiro Oda pourquoi Luffy, qui était affamé au point de ne pas pouvoir bouger dans le chapitre 1103, était finalement rassasié dans le chapitre 1106, l’auteur répond de manière énigmatique : “Était-ce Sanji ou Franky qui se trouvait près de lui ? Kizaru et Sentomaru étaient également là… Quoi qu’il en soit, il semblerait que celui qui l’a aidé n’ait jamais été dévoilé. C’est que cette action a été effectuée à la ‘vitesse de la lumière‘, au point que l’œil nu ne pouvait pas la voir. Hmm… même moi, je ne sais pas qui l’a fait… La vitesse de la lumière…“

Si on peut voir dans sa réponse une manière d’éluder la question, il faut en réalité relever l’emploi de termes très spécifiques. Les sous-entendus derrière la “vitesse de la lumière” sont assez clairs lorsqu’on prend en compte que Kizaru a mangé le fruit du démon Luminescent, ou Pika Pika no Mi, qui transforme son corps en lumière pure et lui permet de se déplacer à une vitesse hallucinante.

Or, la théorie selon laquelle Kizaru aurait aidé Luffy à se restaurer et donc retrouver de la force n’est pas nouvelle : elle s’appuie en partie sur les sentiments contraires de Borsalino, contraint de tuer Vegapunk qu’il considérait comme un ami, mais aussi de combattre Sentomaru qu’il a vu grandir.

De plus, dans la case où l’on voit Luffy manger, on voit également un bol à moitié plein et des baguettes, ce qui indique que le repas est partagé avec quelqu’un d’autre. Or, le bol présente le même motif que celui de Kizaru, alors que l’amiral se restaurait dans un chapitre précédent.

“Cette théorie était donc vraie en fin de compte“

Enfin, Kizaru réagit violemment lorsqu’il est au téléphone avec Akainu dans le chapitre 1124, qui révèle un étrange lien entre les deux amiraux. Il semble donc que le Marine n’a pas fini d’intervenir dans les affaires du Gouvernement Mondial, malgré la menace que représentent Imu et le Gorosei.

Si l’arc Egghead est désormais terminé, le manga est loin d’en avoir fini avec la saga finale : après une nouvelle pause, One Piece jettera l’ancre pour de bon à Erbaf dans le chapitre 1131.