Qui sont les Dix Capitaines Géants dans One Piece ? Tous les Commandants des Flottes de l’Équipage de Barbe Noire

En tant que Yonko, Barbe Noire possède l’un des équipages de pirates les plus puissants de One Piece, composé des fameux Dix Capitaines Géants. Chacun d’entre eux est suffisamment puissant pour affronter un équipage entier à lui seul.

L’Équipage de Barbe Noire, dirigé par le célèbre Marshall D. Teach, constitue l’un des groupes d’antagonistes les plus dangereux de One Piece. Cet équipage pirate est composé de 10 flottes, chacune d’entre elle ayant à sa tête l’un des Dix Capitaines Géants (ou Dix Capitaines Titanesques).

Barbe Noire, qui est devenu l’un des Quatre Empereurs (ou Yonko en VO), est obsédé par le pouvoir des Fruits du Démon, au point que tout son équipage en a consommé un et cherche constamment à en voler d’autres.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, ce sont bien les Commandants des 10 Flottes de l’Équipage de Barbe Noire. Ces personnages possèdent tous des pouvoirs spéciaux provenant majoritairement de Fruits du Démon et ont été recrutés dans divers lieux, certains provenant même du niveau 6 d’Impel Down. Voici donc la liste des Dix Capitaines Géants de l’Équipage de Barbe Noire.

Jesus Burgess – Commandant de la 1ʳᵉ Flotte

Toei Animation

Jesus Burgess, surnommé “Champion”, est le timonier de l’équipage et un champion de lutte. Il est reconnu comme un combattant invincible, même sur des îles comme Dressrosa.

Peu de temps après l’Arc Dressrosa, Burgess a consommé le Riki Riki no Mi (ou Fruit de la Force). Ce Fruit du Démon de type Paramecia lui confère une force physique hors du commun, pouvant alors porter et lancer quasiment tout et n’importe quoi. C’est grâce à cela qu’il a notamment pu soulever une montagne et l’envoyer sur l’Équipage du Heart.

Shiryu de la Pluie – Commandant de la 2ᵉ Flotte

Toei Animation

Shiryu (ou Shiliew) est l’ancien Gardien-Chef de la prison d’Impel Down. Mais il a été emprisonné au niveau 6 par le directeur Magellan pour sa violence excessive et le meurtre de prisonniers. Mais lorsqu’une émeute a éclaté suite à l’arrivée de Monkey D. Luffy et Teach à Impel Down, Magellan a décidé de libérer Shiryu afin qu’il lui prête main forte.

Cependant, il a décidé de trahir les ordres de son ancien responsable et d’aider l’Équipage de Barbe Noire avant de les rejoindre. En tant que l’un des Dix Capitaines Géants, Shiryu a mangé le Suke Suke no Mi (ou Fruit de l’Invisibilité), que les pirates de Barbe Noire ont acquis en tuant Absalom.

Van Augur – Commandant de la 3ᵉ Flotte

Toei Animation

Aussi connu sous le nom du “Supersonique”, Van Augur (ou Van Auger) est le tireur d’élite de l’Équipage de Barbe Noire et l’un de ses membres fondateurs. Après l’ellipse, il est devenu l’un des Dix Capitaines Géants de l’équipage, obtenant une grande autorité en tant que Commandant de la 3ᵉ Flotte.

Van Augur a également consommé le Wapu Wapu no Mi (ou Fruit de la Téléportation) qui, comme son nom l’indique, lui permet de se téléporter, lui et d’autres personnes, d’un endroit à un autre. En tant que tireur d’élite, il a démontré une grande précision et une excellente maîtrise de son tir, grâce à sa vue puissante. Par ailleurs, il semble posséder une grande vitesse de tir et de course, ce qui lui vaudrait son surnom.

Avalo Pizarro – Commandant de la 4ᵉ Flotte

Toei Animation

Surnommé “le Roi Dépravé”, Avalo Pizarro était l’un des plus puissants criminels emprisonnés au niveau 6 d’Impel Down. Il était autrefois roi d’une petite nation de North Blue, mais ses crimes atroces et son utilisation abusive du pouvoir l’ont conduit à être renversé par son peuple et à ce que son existence soit effacé des registres de l’histoire. Avalo a ainsi été détrôné et arrêté par le Gouvernement Mondial, avant d’être libéré par Barbe Noire, qui l’a recruté dans son équipage.

Il possède le pouvoir du Shima Shima no Mi (ou Fruit de l’Île), un Fruit du Démon de type Paramecia qui lui permet de ne faire plus qu’un avec une île entière. Il peut ainsi avoir le contrôle absolu sur l’environnement naturel et les structures artificielles de l’île qu’il a assimilé.

Laffitte – Commandant de la 5ᵉ Flotte

Toei Animation

Laffitte, dit “Le Shérif Démoniaque”, est le navigateur de l’Équipage de Barbe Noire, ainsi que son messager. Après l’ellipse, il deviendra l’un des Dix Capitaines Géants. Ancien gardien de la paix à West Blue, Laffitte a été exilé pour ses innombrables actes de violence et de cruauté. Il est extrêmement habile en matière d’infiltration.

Lorsqu’il s’est rendu à Mary Geoise, il a réussi à éviter toutes les défenses de sécurité du Gouvernement Mondial et à s’infiltrer dans se faire repérer ni par les Vices-Amiraux, ni par les Shichibukai (ou 7 Grands Corsaires). Et bien que nous n’ayons pas encore eu la confirmation qu’il ait mangé un Fruit du Démon, on sait qu’il a une capacité qui lui permet de voler en faisant apparaître des ailes.

Catarina Devon – Commandante de la 6ᵉ Flotte

Toei Animation

Aussi connue sous le nom de “la Chasseresse de Nouvelle Lune”, Catarina Devon était la criminelle la plus dangereuse de l’Âge d’or de la piraterie, célèbre pour avoir décapité toutes les femmes qu’elle trouvait jolies afin d’ajouter leurs têtes à sa collection. Elle possède le pouvoir d’un Fruit du Démon de type Zoan Mythique, le Inu Inu no Mi, modèle Kyubi no Kitsune (ou Fruit du canidé de type Zoan mythique, version Renard à Neuf Queues), qui lui permet de se transformer en renard à neuf queues.

Elle peut également prendre l’apparence des personnes qu’elle touche. Lorsque l’Équipage de Barbe Noire est arrivé à Impel Down, sur les ordres de leur capitaine, Devon a combattu à mort avec les prisonniers de sa cellule, gagnant ainsi sa liberté et sa place dans l’équipage, mais prouvant surtout qu’elle fait partie des plus puissants criminels du niveau 6 d’Impel Down.

Sanjuan Wolf – Commandant de la 7ᵉ Flotte

Toei Animation

Surnommé “Le Navire de Guerre Colossal” ou encore “Le Cuirassé Géant”, Sanjuan Wolf est le plus grand géant de l’histoire. Cela est dû à son Deka Deka no Mi (ou Fruit du Gigantisme), un Fruit du Démon de type Paramecia qui lui permet d’augmenter sa taille. Il peut alors grandir jusqu’à atteindre une taille de 180 mètres, lui permettant ainsi d’être encore plus grand qu’Oars et son descendant Little Oars Jr., qui sont déjà beaucoup plus grands que les géants ordinaires.

Il faisait partie des prisonniers du niveau 6 d’Impel Down jusqu’à ce que les pirates de Barbe Noire le recrutent. Emporio Ivankov l’a décrit comme le criminel le plus dangereux de la prison. Bien que l’étendue de ses crimes soit inconnue, ils étaient assez atroces pour que Sanjuan soit effacé des registres de l’histoire.

Vasco Shot – Commandant de la 8ᵉ Flotte

Toei Animation

Aussi connu sous le nom du “Roi de la Bibine”, Vasco Shot est l’un des pires criminels du monde, et c’est pour cela qu’il a fini emprisonner au niveau 6 d’Impel Down. Ce pirate possède les pouvoirs du Gabu Gabu no Mi (ou Fruit du Glouglou), un Fruit du Démon de type Paramecia qui lui permet de contrôler l’alcool, bien que son fonctionnement demeure encore inconnu à ce jour. Mais on sait qu’il peut recracher l’alcool ingurgité en l’enflammant, lui permettant ainsi de créer des jets de feu.

Il a montré une grande endurance, survivant à une onde de choc sismique de Barbe Blanche, puis à l’une des ondes d’énergie provoquée par la forme Bouddha de Sengoku, et récupérant rapidement à chaque fois.

Doc Q – Commandant de la 9ᵉ Flotte

Toei Animation

Doc Q, également connu sous le nom de “La Faucheuse”, est le médecin de l’Équipage de Barbe Noire. Il semble être constamment malade, et il a besoin de son cheval, Stronger (qui est tout aussi mal que lui), pour se déplacer et combattre. Malgré leur faiblesse physique, le duo est extrêmement puissant et possède une parfaite coordination.

Doc Q possède les pouvoirs du Shiku Shiku no Mi (ou Fruit de la Maladie), qui lui permettent de créer des maladies pour affaiblir ses adversaires. Les maladies peuvent prendre plusieurs formes, dont l’une transforme les hommes en femmes, qu’il a utilisée contre Trafalgar Law. Ces maladies peuvent aussi être contagieuses et se propager parmi un groupe d’ennemis.

Kuzan – Commandant de la 10ᵉ Flotte

Toei Animation

Plus connu sous le nom d’Aokiji, Kuzan était l’un des trois Amiraux de la Marine. Mais après avoir perdu son combat face à Sakazuki (anciennement Akainu), il a rejoint l’Équipage de Barbe Noire et est devenu l’un des Dix Capitaines Géants. Kuzan était candidat pour succéder à Sengoku, qui l’avait même recommandé au poste d’Amiral en Chef, mais il a finalement décidé de quitter la Marine après sa défaite contre Sakazuki.

Bien qu’il ait perdu sur l’île de Punk Hazard, Kuzan reste sans conteste l’un des membres les plus puissants de l’Équipage de Barbe Noire. De plus, ses informations sur la Marine en font un atout précieux pour Teach. Il possède le pouvoir du Hie Hie no Mi (ou Fruit du Givre), un redoutable Fruit du Démon de type Logia qui lui permet de geler tout ce qui se trouve dans son périmètre. Il peut non seulement créer, mais aussi contrôler et même devenir de la glace.

Et pour en apprendre encore davantage sur One Piece, voici tout ce qu’il faut savoir sur Imu. Vous pouvez également consulter notre classement des meilleurs méchants, ainsi que notre présentation des 12 personnages centraux de la Saga Finale.