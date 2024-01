One Piece Egghead : Les détails cachés dans le nouvel opening, décortiqué par les fans

Un fan curieux de One Piece aurait trouvé quelques détails cachés dans le nouvel opening de l’anime “Assu” liés à l’arc de l’Île Egghead

L’arc de l’Île Egghead a enfin commencé dans l’anime One Piece, suscitant beaucoup de passion puisqu’il signe l’entrée dans la “saga finale” de l’œuvre d’Eiichiro Oda. Et qui dit nouvel arc, dit nouvel opening pour l’anime, présentant déjà des aperçus de cette nouvelle saison. En y regardant de plus près, des fans disent même avoir trouvé des spoilers majeurs pour ceux qui ne liraient pas le manga.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme c’est la tradition avec tout ce qui est nouveau dans le monde de l’anime, les aficionados ont décidé de scruter chaque plan visible à l’écran. Une tendance qui ne porte pas toujours ses fruits, mais qui pourrait bien avoir des répercussions cette fois-ci. En effet, selon les dires de certains spectateurs, le nouveau générique d’introduction en révélerait un peu trop.

Attention : cet article contient des légers spoilers de l’arc Egghead de One Piece.

Des détails cachés dans le nouveau générique de One Piece

L’utilisateur Reddit Wild_Ad_3071 s’est donné pour mission de découvrir les secrets cachés dans le nouveau générique “Assu”. Son enquête semble avoir abouti, avec l’apparition de symboles cachés lors d’un moment fugace.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le générique “Assu” lui-même contient en fait pas mal d’aperçus de l’Île Egghead, y compris le vrai Dr. Vegapunk, Rob Lucci apparaissant pour sa revanche, et Crocodile, Mihawk, et Baggy le Clown montrés en train de magouiller. Bien que les spoilers dans les intros soient courants pour les animes, One Piece ne figure habituellement pas parmi les habitués de la pratique.

Les lecteurs à jour du manga One Piece reconnaîtront les symboles comme étant Nika, le dieu du soleil, mais aussi ce qui rappelle la silhouette de l’un des Cinq Doyens, Saturn. En réalité, ces symboles servent essentiellement à révéler ce qui attend les spectateurs dans l’arc de l’Île Egghead. Et ceux qui n’auraient pas lu les mangas ne sauront pas forcément à quoi rattacher ces informations : plus que des spoilers, on peut donc les considérer comme des teasers.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’arc Egghead a démarré le 7 janvier 2024 sur Crunchyroll, dans l’épisode 1089, et l’entrée dans la saga finale marque le retour d’un excellent animateur.