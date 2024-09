One Piece : le créateur de Sakamoto Days a imaginé sa version de Shanks, les fans adorent

Deux mangas très appréciés, One Piece et Sakamoto Days, ont récemment présenté une collaboration inattendue grâce à un jeu de cartes, dévoilant une illustration de Shanks le Roux qui en a conquis plus d’un.

One Piece Card Game a été lancé au Japon en juillet 2022 pour célébrer le 25ᵉ anniversaire du manga. Le jeu a également été introduit dans le monde entier plus tard cette même année. Il s’agit d’un jeu de cartes à collectionner basé sur le manga désormais culte d’Eiichiro Oda.

Dans le jeu, les joueurs créent leurs propres decks de cartes et s’affrontent pour réduire la vie de leur adversaire à zéro. Yuto Suzuki, le créateur de Sakamoto Days, a alors réalisé une illustration de Shanks pour l’une des cartes à collectionner.

Lancé en 2020, Sakamoto Days est l’un des shonens de la nouvelle génération les plus populaires. De plus, le manga va bientôt avoir droit à son adaptation en anime, contribuant ainsi à la montée en popularité de l’œuvre de Suzuki. Les fans ont aussi pu découvrir une illustration de Baggy le Clown réalisée par Kyōsuke Usuta, un autre mangaka du Weekly Shōnen Jump.

Shanks est un personnage très apprécié de One Piece, il n’est donc pas surprenant que les fans soient extrêmement heureux et qu’ils saluent le travail de Suzuki.

Sur X/Twitter, un internaute a écrit : « MON PERSONNAGE PRÉFÉRÉ DE OP DESSINÉ PAR L’AUTEUR DE MON MANGA NOUVELLE GÉN PREF UGHHHHH JE VAIS L’OBTENIR ! »

« C’est un peu fou de voir d’autres auteurs de mangas faire les illustrations du jeu de cartes OPCG, pas étonnant que l’art soit aussi exceptionnel », ajoute un autre.

« Oda est tellement cool qu’il demande à d’autres mangakas occupés de dessiner ses cartes pour un jeu de cartes (auquel personne ne joue d’ailleurs lol) », intervient un troisième.

Un quatrième a quant à lui salué le travail du créateur de Sakamoto Days : « Respect à Yuto Suzuki, il ne rate jamais. C’est toujours un plaisir pour les yeux de voir ses illustrations. »

Le manga One Piece vient tout juste de passer à une nouvelle étape de la Saga Finale avec le tant attendu arc Erbaf, dont le début n’est pas sans rappeler les origines de l’Équipage du Chapeau de Paille. Et pour en apprendre davantage sur l’œuvre d’Oda, découvrez pourquoi ses personnages se démarquent si facilement selon l’auteur.

