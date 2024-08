One Piece : le conseil d’Eiichiro Oda aux créateurs du reboot de l’anime en dit long

Le Wit Studio travaille sur le reboot de l’anime One Piece, et Eiichiro Oda s’est fendu d’un conseil important aux créateurs.

Le One Piece Day 2024 s’est tenu les 10 et 11 août, et a été l’occasion de découvrir les premières images du reboot de l’anime One Piece par le studio de renom Wit. Un studio qui s’est déjà fait une jolie réputation dans le milieu, entre son travail sur les trois premières saisons de L’Attaque des Titans ou encore l’adaptation de Vinland Saga. Et les créateurs à la tête du projet possèdent eux aussi un joli CV, piochant également dans Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia.

Autant dire que The One Piece est entre de bonnes mains, et que les premiers aperçus de l’anime ont rassuré les fans du récit de pirates. Mais aussi compétente soit l’équipe, elle dépend dans tous les cas du matériau source qu’elle adapte pour Netflix, à savoir le manga d’Eiichiro Oda. Or, ce dernier s’est fendu d’un conseil pour les réalisateurs, qu’ils ont ensuite rapporté dans le premier teaser du reboot.

Le conseil d’Eiichiro Oda à l’équipe derrière The One Piece révèle la confiance de l’auteur envers le studio

En effet, Eiichiro Oda a insisté sur l’importance de s’approprier l’histoire du manga pour mieux la décliner ensuite sous forme de série, témoignant alors sa confiance envers le Wit Studio et ses équipes.

Comme les réalisateurs Masashi Koizuka et Hideaki Abe l’expliquent dans le teaser, le mangaka aurait dit : “Plutôt que de reproduire fidèlement le manga One Piece, l’équipe de l’anime devrait le digérer et le recréer dans son propre style.” Si la phrase peut paraître évidente pour la plupart des spectateurs, elle révèle malgré tout la grande confiance de l’auteur pour le Wit Studio, surtout si l’on considère qu’Eiichiro Oda ne supervisera pas le reboot, comme il a pu le faire avec la série en live-action sur Netflix.

Et la déclaration a déjà fait réagir de nombreux fans sur les réseaux sociaux, beaucoup louant la capacité à prendre du recul pour l’auteur de One Piece : “Cette prise de position d’Oda est vraiment impressionnante. Il est très difficile pour un auteur de laisser autant de liberté à une autre équipe, au point de dire qu’elle devrait recréer son œuvre dans un style unique, différent de l’original. Au moins, WIT Studio est très bon pour créer des adaptations fidèles et stylisées.“

Pour d’autres, un anime qui aurait pris le temps de remodeler l’intrigue pour favoriser le format de série est également un bon point, permettant alors d’éviter certaines longueurs reprochées à l’original : “Certains fans plus bruyants ne sont pas favorables à l’idée de trop couper dans l’adaptation du manga en anime. Il faut probablement s’attendre à ce que tous les combats majeurs durent entre 1 et 3 épisodes. On n’a pas besoin d’un autre Luffy vs. Kaido qui dure toute une année.”

The One Piece n’a pas encore de date de sortie, mais l’anime original continue sa diffusion sous l’égide de la Toei : on vous explique ici comment le regarder en évitant les épisodes fillers.