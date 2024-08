One Piece confirme la présence de ce personnage culte dans la saison 2 du live-action

La saison 2 de la série Netflix One Piece est actuellement en production, et les fans ont enfin la confirmation qu’un personnage emblématique de l’œuvre apparaîtra dans l’adaptation en live-action.

La série One Piece de Netflix est basée sur le manga désormais culte du tout aussi célèbre Eiichiro Oda, où l’on suit les aventures du jeune Monkey D. Luffy qui a pour ambition de devenir le prochain Roi des Pirates. Peu après l’immense succès de la première saison aux quatre coins du monde, Oda a confirmé que la série live-action aurait bel et bien droit à une deuxième saison.

La saison 2 de One Piece poursuivra le voyage de Luffy alors qu’il entre sur Grand Line à la recherche du trésor légendaire. L’histoire de One Piece est incroyablement longue, étant donné que le manga en est actuellement à la publication de la 11ᵉ et dernière saga. La saison 1 adapte cinq arcs de la Saga East Blue. L’Arc Loguetown, ainsi que le début de la Saga Alabasta, seront probablement présentés dans la deuxième saison de la série Netflix.

Il a donc été confirmé que Portgas D. Ace apparaîtra dans la saison 2. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il s’agit du frère aîné de Luffy, bien que les deux ne soient pas liés par le sang. Celui que l’on surnomme Ace aux Poings Ardents est également un pirate très populaire sur Grand Line, en plus d’être adoré par les fans de One Piece depuis ses débuts.

“L’apparition d’Ace dans la deuxième saison de la série live-action One Piece est officiellement confirmée.”

Netflix n’a pas encore révélé le casting de cette prochaine saison, ni la liste des arcs qui seront adaptés. De plus, la nouvelle saison comportera certainement plusieurs changements par rapport à l’histoire principale, c’est pourquoi certains fans supposent qu’Ace n’apparaîtra probablement que dans un flashback.

Un fan partage alors sur X/Twitter : “Regardez les haineux d’Ace se lever et faire des blagues comme pourquoi Ace est détesté, c’était sans doute le personnage le plus cool avant l’ellipse.”

“J’espère que ce n’est qu’un teaser de l’île de Drum. Je veux que la Saga Alabasta soit pour la saison 3,” déclare un autre.

Un autre internaute répond : “Interprété par qui ? Broooooooo c’est le casting le plus important pour moi cette saison. À part Robin.”

Un dernier suggère : “Ah donc cela confirme essentiellement que nous arriverons à Alabasta, à moins que par apparaître ils veulent dire un flashback sur l’île de Drum.”

Pour plus d’informations sur la série live-action One Piece de Netflix, découvrez quels sont ces détails concernant les personnages de la saison 2, ou encore comment la saison 3 a déjà été teasée par un des acteurs.