One Piece : classement des membres les plus puissants de l’Équipage du Chapeau de Paille

Depuis que Luffy est un Yonko, les Chapeaux de Paille forment l’un des équipages pirates les plus redoutés au monde. Mais comment classer ses membres en termes de puissance ?

Depuis les débuts du manga One Piece en 1997, l’Équipage du Chapeau de Paille a parcouru un long chemin. Les fans ont suivi le voyage de Monkey D. Luffy, passant de pirate inconnu à l’un des plus puissants du monde. Et ceux qui ont le plus soutenu Luffy dans son parcours sont bien évidemment les membres de son équipage.

Luffy n’a jamais rêvé d’avoir un grand équipage comme tous les autres pirates de premier plan. Au lieu de cela, il voulait un équipage d’une dizaine de membres. Après toutes sortes de péripéties, son rêve s’est finalement réalisé, et chaque personne qu’il a recrutée est exceptionnelle.

Bien que l’ensemble de l’équipage ne possède pas des capacités offensives puissantes, chacun d’entre eux a quelque chose d’unique qui rend son rôle aussi important que celui des autres.

10. Usopp

Rôle : Tireur d’élite

En tant que tireur d’élite de l’équipage, Usopp n’a reçu aucune formation au combat au corps-à-corps. Même Oda veut qu’Usopp soit le plus faible, car il est le seul membre des Chapeaux de Paille qui se rapproche d’un humain ordinaire. Et pourtant, le rêve d’Usopp est de devenir un brave guerrier des mers.

Bien qu’il ne possède pas de pouvoirs offensifs, il a des compétences de tir inégalées et le Haki de l’Observation. Cela, associé à ses talents artistiques et à son utilisation de différentes graines en guise d’armes, fait de lui un tireur d’élite vraiment unique.

9. Nami

Rôle : Navigatrice

Nami est un membre précieux de l’Équipage du Chapeau de Paille en raison de son rôle de navigatrice. Elle dispose non seulement d’excellentes compétences en la matière, mais elle excelle également dans les combats individuels grâce au Clima-Tact qu’Usopp a fabriqué pour elle. Bien sûr, le fait que Nami ait plus de connaissances sur le climat que quiconque est aussi un atout.

Elle se renforce encore après l’arc Whole Cake Island, lorsqu’elle récupère Zeus, un homie nuage créé par Big Mom à partir de sa propre âme. Bien que Nami ne possède ni Haki ni pouvoirs issus de Fruit du Démon, elle reste une pirate redoutable à part entière.

8. Brook

Rôle : Musicien

Grâce à son Fruit de la Résurrection (ou Yomi Yomi no Mi en VO), ce squelette insouciant a eu droit à une seconde vie, ainsi qu’à une immunité contre les maladies et à diverses capacités liées à l’âme. Tout cela, combiné à ses compétences en escrime, sa vitesse extrême et ses talents musicaux, permet à Brook d’affronter des ennemis redoutables.

Le froid glacial de l’au-delà, ou le pur froid émanant de son essence d’âme, permet à Brook d’imprégner des objets, comme son épée, de cette aura glacée. Comme il est techniquement mort, il est immunisé contre de nombreuses maladies.

7. Tony Tony Chopper

Rôle : Médecin

Tony Tony Chopper est peut-être adorable la plupart du temps, mais il peut devenir une vraie menace quand il le veut. Après avoir mangé par erreur le Fruit de l’Humain (ou Hito Hito no Mi), Chopper est devenu une sorte d’hybride renne-humain. Il a également le pouvoir de se transformer sous différentes formes.

Ses vastes connaissances médicales font de lui l’un des membres les plus précieux de l’Équipage du Chapeau de Paille, même s’il n’est pas l’un des plus puissants. Mais grâce à son expertise médicale, il a créé un médicament appelé Rumble Ball qui lui permet d’utiliser plusieurs autres transformations.

6. Nico Robin

Rôle : Archéologue

Ayant d’abord été introduite comme une antagoniste sous le nom de Miss All Sunday dans la Saga Baroque Works, l’Enfant du Démon Nico Robin a finalement rejoint l’Équipage du Chapeau de Paille et s’est imposée comme l’une des pirates les plus redoutables de Grand Line. Avec les pouvoirs de son Fruit des Éclosions (ou Hana Hana no Mi), elle peut briser la nuque de quiconque s’oppose à elle avant même qu’ils n’aient le temps de se défendre.

À la suite de son récent gain de puissance lors de l’arc de Wano, Nico Robin est maintenant classée parmi les pirates les plus puissants de la série, et ce bien qu’elle ne possède aucun Haki.

5. Franky

Rôle : Charpentier

Franky est un cyborg et le charpentier de l’équipage. Autrefois connu sous le nom de Cutty Flam, il s’est opéré lui-même après un terrible accident et s’améliore constamment depuis. Grâce à son corps métallique, il est très résistant. Les armes inspirées par Vegapunk qu’il a installées dans son corps lui permettent de se mesurer à certains des adversaires les plus forts.

Grâce aux recherches de Vegapunk, Franky a également ajouté le rayon laser de Kizaru à son arsenal, et il est devenu un adversaire redoutable en utilisant le gigantesque Franky Shogun.

4. Jinbe

Rôle : Timonier

En tant qu’ancien membre des 7 Grands Corsaires (ou Shichibukai) et expert en Karaté des Hommes-Poissons, sa force physique est presque inégalée. Le Haki des Rois de Big Mom n’a quasiment aucun effet sur lui, et même l’Amiral Akainu n’a pas pu le tuer. Ainsi, Jinbe occupe une place importante dans cette liste avec sa prime qui dépasse le milliard de berry, faisant de lui l’un des membres les plus forts de l’Équipage du Chapeau de Paille.

Jinbe est un utilisateur compétent et puissant du Haki de l’Armement, qu’il peut combiner à son Karaté des Hommes-Poissons. Pendant cinq jours, il a combattu à égalité avec Portgas D. Ace, le frère de Luffy et l’utilisateur du Mera Mera no Mi, un puissant Fruit du Démon de type Logia.

3. Sanji Vinsmoke

Rôle : Cuisinier

En tant qu’utilisateur du Haki de l’Armement et du Haki de l’Observation, Sanji est capable de vaincre de nombreux ennemis redoutables. Cependant, il a également une prime de plus d’un milliard de berry sur sa tête, ce qui est une réussite fantastique pour tout pirate digne de ce nom.

Compte tenu du fait que Sanji maîtrise l’Incision, il est le membre le plus rapide de l’équipage. Grâce aux expérimentations du Royaume de Germa, Sanji a éveillé ses gènes améliorés et est plus fort, plus rapide et plus résistant que jamais.

2. Roronoa Zoro

Rôle : Épéiste

Zoro est le seul personnage dans One Piece à utiliser un style spécial à trois épées. En tant qu’épéiste, Zoro est extrêmement compétent dans l’utilisation du Haki de l’Armement et du Haki de l’Observation. Bien que Zoro et Sanji soient toujours montrés comme relativement égaux en termes de force, le fait qu’il semble avoir des prédispositions au Haki des Rois lui donne un léger avantage sur le cuisinier, même si la différence globale n’est pas grande.

De plus, il a observé Kinemon et appris son Style du Renard de Feu. Il a facilement tranché le Boro Breath de Kaido. Zoro a ensuite tranché à travers la technique la plus puissante de King, Omori Karyudon, et enfin le Lunaria lui-même, le vainquant.

1. Monkey D. Luffy

Rôle : Capitaine

Le membre le plus fort de l’Équipage du Chapeau de Paille est naturellement le capitaine, Monkey D. Luffy. Avec une prime de trois milliards de berry, il est non seulement l’un des pirates les plus recherchés de l’histoire de One Piece, mais aussi l’un des plus redoutables.

Après avoir éveillé son Fruit du Démon et appris à manier le Haki des Rois, Luffy a parcouru un long chemin. Il est suffisamment résistant pour être immunisé contre les attaques électriques et contondantes, mais il reste vulnérable aux attaques faites avec des objets tranchants comme des épées ou d’autres sortes de lames, ainsi que les attaques non-physiques basées sur les éléments, à l’instar du feu et de la glace.

Et pour en apprendre encore davantage, découvrez quel pouvoir donne le One Piece au Roi des Pirates. Vous pouvez également consulter notre guide sur Shanks et celui sur l’Équipage du Roux, ou encore savoir si Garp est encore vivant.