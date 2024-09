Les 10 Fruits du Démon les plus puissants dans One Piece

Le monde de One Piece regorge de Fruits du Démon aussi mystiques que merveilleux. Voici donc un classement des 10 plus puissants à ce jour.

Les mystérieux Fruits du Démon sont un élément central dans l’univers de One Piece. Ces fruits légendaires sont capables de conférer à celui qui les mange des pouvoirs spéciaux, à l’instar du protagoniste Monkey D. Luffy qui a la capacité d’étirer son corps comme du caoutchouc.

Aucun pouvoir de Fruit du Démon n’est identique. Cependant, il existe une particularité commune à tous ceux qui les ont consommés. En effet, lorsqu’un utilisateur de Fruit du Démon acquiert des superpouvoirs, il est condamné à ne plus jamais pouvoir nager en contrepartie.

Des dragons cracheurs de feu aux ondes de choc capables de déplacer la terre, voici donc les dix Fruits du Démon les plus puissants de One Piece connus à ce jour.

10. Toshi Toshi no Mi

Crunchyroll

Jusqu’à récemment, ce Fruit du Démon de type Paramecia n’aurait pas figuré sur aucune liste des “plus puissants”. Cependant, les derniers événements survenus dans le manga d’Eiichiro Oda ont révélé que le Toshi Toshi no Mi (ou Fruit de l’Âge en VF) de Jewelry Bonney pourrait être l’un des plus puissants imaginés par le mangaka.

Nous avons déjà vu la capacité de Bonney à manipuler l’âge des personnes autour d’elle, pouvant ainsi rajeunir ou vieillir toute personne ou objet, y compris elle-même. Cependant, elle peut également changer librement son propre état, ce qui lui permet de se transformer en n’importe quelle version potentielle d’elle-même à l’avenir. Comme nous l’avons vu dans le manga, elle a pu se transformer en une version du dieu soleil Nika.

9. Pika Pika no Mi

Toei Animation

En neuvième position, nous avons le redoutable Pika Pika no Mi (ou Fruit du Flash, Fruit Luminescent). Mangé par Borsalino (plus connu sous le nom de Kizaru), l’un des trois Amiraux de la Marine, ce Fruit du Démon de type Logia permet à son utilisateur de créer, de contrôler et de transformer son corps en lumière, ce qui le rend incroyablement rapide.

Il a également des applications en combat, lui permettant de tirer des faisceaux de lumière destructeurs, mais aussi de créer un sabre de lumière pour les combats rapprochés. Cela en fait l’un des Fruits du Démon les plus polyvalents et les plus puissants de One Piece.

8. Ope Ope no Mi

crunchyroll

On continue cette sélection avec un autre Fruit du Démon de type Paramecia, à savoir le fameux Ope Ope no Mi. Baptisé Fruit du Bistouri chez nous, il permet à son utilisateur de créer une zone (appelée “Room”) sur laquelle il a un contrôle total.

Actuellement en possession du Supernovae de North Blue, Trafalgar D. Water Law peut grâce à ce fruit manipuler les objets ainsi que les êtres vivants se trouvant à l’intérieur de la sphère qu’il a créée, y compris retirer leurs organes et leurs membres sans les tuer ni même leur faire mal.

Le pouvoir de ce fruit permet aussi à Law de téléporter les gens pendant un combat, de créer des ondes de choc puissantes et également d’éviter de se blesser par des attaques. Mais si ce fruit est considéré par certains comme étant le Fruit du Démon Ultime, c’est grâce à la technique du “Furo Shujutsu” (ou Opération de Jouvence), qui permet d’accorder la vie éternelle à un individu en échange de la vie de l’utilisateur du Ope Ope no Mi. Une capacité que nous n’avons pas encore vu être utilisée, étant donné que Law est toujours vivant.

7. Nikyu Nikyu no Mi

crunchyroll

Parmi les autres Fruits du Démon de type Paramecia les plus puissants de One Piece, on retrouve aussi le Nikyu Nikyu no Mi (ou Fruit des Coussinets) de Bartholomew Kuma. Il lui permet de repousser tout ce que ses coussinets touchent, y compris les personnes, les objets et même l’air.

Ce fruit est particulièrement utile en combat, car Kuma peut envoyer ses adversaires valser, dévier les attaques, et se protéger de tout objet approchant. Mais cela ne s’arrête pas là, car le Nikyu Nikyu no Mi pourrait également avoir un impact sur la mémoire des gens. Il pourrait même permettre à Kuma de se téléporter ou de téléporter quelqu’un d’autre, manipuler les âmes, et même effacer les souvenirs.

6. Soru Soru no Mi

eiichiro oda/shueisha, toei animation

Le Soru Soru no Mi de Charlotte Linlin (aka Big Mom), ou Fruit des Âmes, lui accorde la capacité terrifiante de contrôler et de manipuler les âmes et les durées de vie des personnes, pouvant notamment les intégrer dans n’importe quel objet et animal de son choix.

Ce Fruit du Démon de type Paramecia est l’un des plus redoutés de tout l’univers de One Piece, car il permet de commander de puissantes armes vivantes pour affronter ses ennemis, comme Zeus et Prométhée par exemple. Big Mom n’a par ailleurs pas besoin de craindre une quelconque blessure, car elle peut animer les parties de son corps pour se guérir. De plus, comme l’extraction d’une âme réduit l’espérance de vie d’une victime et peut être instantanément fatale, elle possède aussi le pouvoir de tuer à volonté.

5. Hie Hie no Mi

Toei Animation

Le Hie Hie no Mi (ou Fruit du Givre) de Kuzan, l’ancien Amiral de la Marine plus connu sous le nom d’Aokiji, est facilement l’un des Fruits du Démon les plus puissants de tous les temps. Ce fruit de type Logia donne à son utilisateur la capacité de générer, manipuler et se transformer en glace à volonté – y compris en paralysant ses cibles et en permettant à son utilisateur de marcher sur l’eau.

Ses usages polyvalents le rendent redoutable au combat, mais aussi utile dans la vie quotidienne. Le Hie Hie no Mi de Kuzan est si puissant qu’il a même transformé la moitié du paysage de Punk Hazard en un désert de glace. Par ailleurs, il s’agit du tout premier fruit qui se base sur l’eau dans le manga, soulevant ainsi diverses questions sur la fameuse malédiction des mers et des océans qui frappe les utilisateurs de Fruits du Démon.

4. Magu Magu no Mi

eiichiro oda/shueisha, toei animation

Le Magu Magu no Mi (ou Fruit du Magma) est un Fruit du Démon de type Logia qui a été mangé par l’un des membres de la Marine les plus puissants de One Piece, à savoir l’Amiral Commandant en Chef Sakazuki, plus connu sous le nom d’Akainu.

Comptant parmi les Fruits du Démon ayant la plus grande puissance offensive, il permet à son utilisateur de créer, devenir et contrôler le magma à volonté, et ce afin de tout brûler sur son passage. Il possède ainsi l’un des pouvoirs les plus destructeurs de l’œuvre, provoquant pluie de météorites et éruption volcanique sur le champ de bataille. Et tout comme Kuzan, ses pouvoirs sont suffisamment puissants pour avoir transformé l’autre moitié de Punk Hazard en un brasier infernal.

3. Gura Gura no Mi

Toei Animation

Aussi connu sous le nom de Fruit du Tremblement et autrefois utilisé par le défunt Edward Newgate (aka Barbe Blanche), ce Fruit du Démon porte bien son nom. Il permet à son utilisateur de manipuler les vagues sismiques et ainsi créer de puissantes ondes de choc ressemblant à des tremblements de terre, si dévastatrices qu’elles peuvent même provoquer des tsunamis.

Au cours du manga, nous avons découvert comment Barbe Blanche utilisait le pouvoir de son Fruit du Démon pour obtenir une domination totale sur les mers, mais aussi diviser l’île de Marineford en deux, et même créer des vagues de tsunamis capables de détruire n’importe quelle armée.

Selon Sengoku, l’ex-Amiral en Chef de la Marine, il s’agirait du plus puissant des Fruits du Démon de type Paramecia, ayant le pouvoir de détruire le monde. Suite à la mort de Barbe Blanche, c’est Marshall D. Teach (aka Barbe Noire) qui est devenu le nouvel utilisateur du Gura Gura no Mi.

2. Yami Yami no Mi

Toei Animation

En parlant de Barbe Noire, l’antagoniste de One Piece est également en possession d’un autre Fruit du Démon redoutable, à savoir le Yami Yami no Mi (ou Fruit des Ténèbres). Comme son nom l’indique, ce fruit unique de type Logia octroie à son utilisateur le pouvoir de produire, contrôler et devenir les ténèbres, et par conséquent la gravité.

Les ténèbres générées par le Yami Yami no Mi apparaissent sous la forme d’une fumée noire. Grâce à cela, Barbe Noire est capable d’absorber et d’annuler les pouvoirs de tous les autres utilisateurs de Fruit du Démon, les attirant dans un vide sombre qui écrase tout ce qui s’y trouve, peu importe leur force. Certaines théories suggèrent alors que c’est grâce aux capacités du Fruit des Ténèbres que Teach est parvenu à absorber le Fruit du Tremblement de Barbe Blanche.

1. Hito Hito no Mi, modèle Nika

crunchyroll

C’est certainement l’un des fruits les plus mystérieux de tout One Piece, car il aura fallu attendre de longues années avant de connaître sa véritable nature. Au départ, tout le monde pensait que le jeune pirate Monkey D. Luffy possédait le Gomu Gomu no Mi (ou Fruit du Gum-Gum), un Fruit du Démon de type Paramecia qui confère au corps de son utilisateur les mêmes propriétés que le caoutchouc.

Cependant, on a appris par la suite qu’il possédait en réalité le Hito Hito no Mi, modèle Nika (ou Fruit de l’Humain, version Nika). Ce fruit de type Zoan Mythique permet à Luffy de se transformer en Nika, l’ancien “guerrier libérateur” légendaire autrefois vénéré comme le Dieu du Soleil par certains. D’après l’un des Cinq Doyens, ce fruit augmente la force et le degré de liberté du corps élastique de son utilisateur, lui conférant ainsi “les pouvoirs les plus extravagants du monde”.

Et pour en apprendre davantage sur One Piece, consultez notre classement des meilleurs méchants du manga, ainsi que notre présentation des 12 personnages centraux de la Saga Finale. Vous pouvez également découvrir les théories concernant le mystérieux homme à la cicatrice de feu.