One Piece Chapitre 1140 : date de sortie et spoilers potentiels

Luffy s’apprête à combattre : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1140 de One Piece.

L’arc Erbaf passe à la vitesse supérieure. Après avoir présenté les lieux et les personnages les plus importants de la terre des guerriers, Eiichiro Oda a décidé de mettre les pieds dans le plat en révélant des informations capitales sur le Siècle Oublié. Mais c’est surtout l’intrigue autour de Loki qui promet de bientôt bouger.

Car en voulant récupérer la clé pour libérer le prince des géants, Luffy vient de se retrouver avec un ancien membre des pirates de Gol D. Roger, Scopper Gaban. Et ce dernier compte bien évaluer la puissance du Chapeau de Paille en le forçant à se battre, teasant ainsi le premier vrai combat d’Erbaf. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1140 de One Piece.

Quand sortira le chapitre 1140 de One Piece ?

Le chapitre 1140 de One Piece sortira le 23 février 2025 à 16h sur Manga Plus.

Le manga marque en effet sa publication d’une pause d’une semaine, après avoir sorti quatre chapitres d’affilée.

Spoilers potentiels du chapitre 1140 de One Piece

Le chapitre 1140 de One Piece pourrait montrer l’affrontement entre Luffy et Scopper Gaban, qui se fait désormais appeler sieur Yaa.

L’ancien membre des pirates de Roger a en effet abordé Luffy dans le château d’Owist, et lui a ouvert la salle du trésor dans laquelle se trouve la clé des chaînes de Loki. Mais pour s’assurer que le capitaine des Chapeaux de Paille est bien capable de contenir le prince géant en cas de débordement, il compte le forcer à se battre pour obtenir la clé.

Il est possible qu’en plus du combat entre Luffy et Scopper Gaban, on ait de nouvelles informations sur Erbaf grâce au reste de l’équipage qui continue de discuter avec les géants.

Mais c’est surtout à propos des chevaliers divins Shamrock et Gunko qu’il faut se méfier : les deux agents du Gouvernement mondial ayant échoué à rallier Loki à leur cause, ils ont évoqué l’idée de kidnapper les enfants des guerriers d’Erbaf et d’appeler des renforts, qui ne devraient plus tarder.

Les spoilers et scans de One Piece sortent généralement quelques jours avant la publication officielle du manga : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles sur le chapitre 1140.