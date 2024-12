Le chapitre 1133 de One Piece révélera le passé déchirant de Robin après Ohara

Les retrouvailles entre Sauro et Robin sont annoncées depuis le début de l’arc Erbaf, et les spoilers du chapitre 1133 de One Piece laissent entrevoir de nouvelles informations sur leur lien à Ohara.

L’arc Egghead s’est conclu dans une tragédie, l’île se retrouvant menacée autant par les Doyens que par un Buster Call, censé effacer la terre de la carte et toutes les recherches du docteur Vegapunk avec elle. Mais un tel événement n’a rien de nouveau dans le monde de One Piece, et a même un terrible précédent : l’île d’Ohara, réputée pour avoir été habitée par des chercheurs remuant le passé à la recherche d’informations sur le Siècle Oublié. Une activité qui vaudra l’éradication du peuple et la disparition du pays.

Sauf qu’il y a eu une poignée de survivants, dont la jeune Nico Robin et le géant Sauro. Séparés par les événements, les deux personnages ne devraient pas tarder à avoir droit à leurs retrouvailles, alors que la pirate et le reste de l’équipage des Chapeaux de Paille arrive sur Erbaf, le pays des géants. Et d’après les spoilers du chapitre 1133 de One Piece, la réunion des deux amis sera aussi l’occasion d’en dévoiler davantage sur le passé déchirant de Robin à Ohara.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1133 de One Piece.

De nouveaux flashbacks sur Ohara seront dans le chapitre 1133 de One Piece

D’après les spoilers du chapitre 1133 de One Piece, de nouveaux flashbacks de points de vue différents permettront d’en apprendre davantage sur les événements qui ont eu lieu juste après la destruction d’Ohara.

eiichiro oda/shueisha, toei animation

On découvrira ainsi le point de vue de Spandine, chef du CP9 à l’époque et surtout responsable du Buster Call sur Ohara. Ce retour dans le passé sera l’occasion de revoir des événements déjà connus, tout en les associant à des moments encore jamais vus dans le manga.

Les flashbacks seront aussi une excellente opportunité de découvrir la réaction de Robin juste après la disparition d’Ohara : la petite fille hésitera même à mettre fin à ses jours, mais reviendra finalement sur sa décision.

Heureusement, le chapitre 1133 de One Piece ne sera pas uniquement rempli d’événements déchirants : Robin retrouvera également Sauro, qui tentera même de lui jouer un tour en faisant semblant d’être inconscient, en souvenir de leur première rencontre. La pirate devinera néanmoins très vite qu’il joue avec elle.

La réunion de Robin et Sauro sera montrée dans une double-page émouvante, dans laquelle le reste de l’équipage pleurera – sauf Luffy, qui affichera un grand sourire.

Le chapitre 1133 de One Piece sortira le 8 décembre 2024, mais il faudra patienter avant de retrouver la suite, le manga d’Eiichiro Oda faisant une nouvelle pause avant la publication du chapitre 1134.