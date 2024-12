One Piece Chapitre 1133 : date de sortie et spoilers potentiels

Les Chapeaux de Paille se sont enfin retrouvés : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1133 de One Piece.

L’arc Erbaf dans One Piece n’avait pas attendu pour démarrer après la conclusion d’Egghead, mais il avait fallu composer avec la séparation momentanée des membres des Chapeaux de Paille. L’équipage avait en effet célébré sa fuite des forces de la Marine et des Doyens du Gorosei, mais une partie s’était réveillée dans un diorama créé par le géant Road, voyant les humains comme des animaux de compagnie.

L’article continue après la publicité

Luffy et compagnie ont finalement réussi à filer en direction de l’arbre gigantesque Yggdrasil, et après une rencontre éclair avec le prince Loki pour le capitaine des Chapeaux de Paille, tout le monde s’est retrouvé en ville. À la réunion de nos compagnons s’est ajoutée l’arrivée d’Hajrudin qu’on n’avait pas vu depuis longtemps. Mais on n’en est qu’au début de l’intrigue autour d’Erbaf et beaucoup de mystères ont pourtant déjà été présentés : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1133 de One Piece.

L’article continue après la publicité

Quand sortira le chapitre 1133 de One Piece ?

Le chapitre 1133 de One Piece sortira le 8 décembre 2024 à 16h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement pendant quatre semaines au moins.

L’article continue après la publicité

Spoilers potentiels du chapitre 1133 de One Piece

Le chapitre 1133 de One Piece devrait permettre de découvrir de nouvelles informations sur le pays d’Erbaf et ses habitants, mais aussi retrouver de vieilles connaissances.

Eiichiro Oda/Shueisha

Plusieurs intrigues ont déjà été lancées par les précédents chapitres : Luffy n’a pas encore révélé quelle décision il a prise quant à la libération du prince Loki, qui lui a promis des informations sur Shanks. Le chapitre 1132 teasait un choix discutable de la part du futur roi des pirates, qui n’aurait pas été surprenant étant donné la fascination du héros pour le Roux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais il faudra aussi voir du côté de Sauro, l’ami d’enfance de Nico Robin : dans le chapitre 1131, on découvrait que le géant s’était effondré alors que la pirate s’était préparée pour le revoir.

D’autres points restent en suspens, comme les conséquences de l’incident d’Egghead sur le monde mais aussi sur les avis de recherche des Chapeaux de Paille. On devrait également en découvrir davantage sur Erbaf à présent que l’équipage est réuni et se retrouve dans un village animé.

L’article continue après la publicité

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.