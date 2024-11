One Piece Chapitre 1132 : date de sortie et spoilers potentiels

Luffy doit encore choisir de libérer ou non Loki à Erbaf : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1132 de One Piece.

Il a commencé presque directement après celui d’Egghead, mais est resté mystérieux jusqu’ici : l’arc Erbaf, deuxième de la saga finale de One Piece, a déjà mis la seconde et dévoilé de nouveaux personnages dans le manga d’Eiichiro Oda. Les présentations sont officiellement faites : Luffy a rencontré Loki dans un échange qui s’est avéré musclé, le prince d’Erbaf provoquant le pirate en dénigrant Shanks le Roux, le Chapeau de Paille répondant alors en le frappant avec le Gear 4.

Mais la discussion est loin d’être terminée entre les deux personnages, et il y a de grandes chances pour que les choses évoluent rapidement, sans oublier le reste de l’équipage des Chapeaux de Paille dispersé avant même de poser le pied sur l’île. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1132 de One Piece.

Quand sortira le chapitre 1132 de One Piece ?

Le chapitre 1132 de One Piece sortira le 17 novembre 2024 à 16h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement pendant quatre semaines au moins.

Spoilers potentiels du chapitre 1132 de One Piece

Le chapitre 1132 de One Piece devrait montrer la suite de l’échange entre Luffy et Loki, mais aussi l’arrivée des Chapeaux de Paille à Erbaf.

Eiichiro Oda/Shueisha

Loki a fait en sorte de provoquer Luffy, et il y a de grandes chances pour que l’Empereur s’emporte encore contre le prince d’Erbaf. Reste à savoir s’il acceptera de le libérer en échange d’informations sur Shanks le Roux.

Du côté de Zoro, Nami, Chopper, Usopp et Sanji, il est tout à fait possible qu’ils atteignent un village de Warland et tombent sur des alliés des Chapeaux de Paille, ces derniers étant appréciés à Erbaf.

Il faudra également que le manga revienne sur le cas de Sauro : le géant étant tombé inerte dans le chapitre 1131, il est très probable que Robin réagisse fortement en l’apprenant, puisqu’elle attendait avec impatience leurs retrouvailles.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.